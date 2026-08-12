La compañía avanza hacia el programa inicial de perforación de 2.000 metros en un gran yacimiento de pórfido de cobre-molibdeno aún sin perforar. (Foto: Difusión)
La compañía avanza hacia el programa inicial de perforación de 2.000 metros en un gran yacimiento de pórfido de cobre-molibdeno aún sin perforar. (Foto: Difusión)
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Edgar Velito
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La recibió la aprobación de la Ficha Técnica Ambiental (FTA) que le permite avanzar con la primera fase de perforación en su , del cual es propietaria al 100% y que se ubica a unos 106 kilómetros al sureste de Lima.

El permiso autoriza la construcción de los caminos de acceso y de 14 plataformas, desde las cuales la compañía podrá completar hasta 14 pozos en este programa inicial. La perforación de la Fase I abarcará aproximadamente 2,000 metros y está prevista para finales del tercer trimestre o inicios del cuarto trimestre de 2026, según informó la firma con sede en Vancouver.

El proyecto comprende cuatro concesiones mineras contiguas que suman cerca de 2,200 hectáreas dentro del Cinturón de Cobre Costero, una zona reconocida por sus .

Latin Explore acelera perforación en yacimiento cuprífero en Perú: próximos pasos

Los objetivos de perforación fueron definidos con trabajos de exploración previos realizados por Vale Exploration Perú SAC y Latin Metals, que incluyeron mapeo geológico, muestreo geoquímico y estudios geofísicos. Estos trabajos delinearon anomalías de cobre de hasta 1.7% y de molibdeno en superficie.

“Para es precisamente el tipo de proyecto que Latin Explore se propuso impulsar”, declaró Donovan Pienaar, presidente y director ejecutivo de la compañía, quien destacó la geoquímica de cobre-molibdeno y los controles estructurales favorables del yacimiento.

“Creemos que Para representa una oportunidad ideal para un programa de perforación inicial diseñado para explorar el núcleo de este gran objetivo de aún sin perforar, añadió.

Tras obtener el permiso de perforación, la empresa quedó habilitada para solicitar la autorización de inicio de actividades ante las autoridades peruanas. Una vez conseguidos todos los permisos administrativos y regulatorios, iniciará la perforación.

En paralelo, la compañía informó que sus accionistas aprobaron el Plan General de Incentivos para Acciones durante la Junta General Anual del 24 de junio, con el respaldo del 99.99% de los votos. El plan queda sujeto a la aprobación final de la Bolsa de Valores TSX Venture (bolsa canadiense).

El Proyecto Para se ubica aproximadamente a 106 kilómetros al sureste de Lima, dentro del Cinturón Cobre Costero del Perú, una región reconocida por sus importantes depósitos de pórfido de cobre y su riqueza mineral
El Proyecto Para se ubica aproximadamente a 106 kilómetros al sureste de Lima, dentro del Cinturón Cobre Costero del Perú, una región reconocida por sus importantes depósitos de pórfido de cobre y su riqueza mineral

Latin Metals y su nueva empresa para gestionar activos de cobre en Perú

hacia una nueva subsidiaria, Latin Explore, que cotiza en la TSX Venture Exchange. El traslado incluyó proyectos 100% propios como Para Copper y Auquis Copper, que se convirtieron en el núcleo operativo de la nueva firma.

La operación buscó separar dos modelos de negocio: mantiene su esquema de generador de prospectos (“prospect generator”), enfocado en asociaciones de exploración con terceros para reducir la dilución accionaria, mientras Latin Explore opera con un modelo autofinanciado, orientado al descubrimiento mediante perforación de proyectos listos para avanzar.

Bajo el modelo de generador de prospectos, Latin Metals adquiere propiedades a bajo costo, ejecuta la exploración temprana y luego se asocia con firmas mayores que asumen los altos costos de perforación. En el caso de Para, el proyecto ya contaba con datos históricos de Vale Exploration Perú S.A.C., que incluían muestreo, geofísica de polarización inducida y objetivos de perforación identificados.

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