Coppernico Metals amplió el alcance de perforación de Sombrero, su proyecto de cobre y oro en Ayacucho. El área autorizada pasó de 904 a aproximadamente 3.122 hectáreas y el número de pozos permitidos aumentó de 49 a 300, como parte de la siguiente fase de exploración del proyecto.

La ampliación también eleva de 38 a 181 las plataformas de perforación autorizadas y permite el uso de múltiples equipos. Sin embargo, la perforación todavía requiere una autorización adicional de inicio de actividades por parte del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

Este avance se produce después de que, en junio, Gestión informara que Coppernico se encontraba tramitando un nuevo permiso para incorporar más zonas de exploración en Sombrero, entre ellas Tipicancha, Fierrazo y Chumpi.

En ese momento, la minera canadiense todavía debía obtener las autorizaciones necesarias para ejecutar futuras campañas de perforación.

¿Qué zonas incorpora el permiso ampliado?

El cambio se sustenta en la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIA-Sd) presentado por Coppernico en noviembre de 2025. Se trata de un instrumento ambiental de Categoría II que permite desarrollar un programa de exploración de mayor escala y flexibilidad frente al permiso inicial de Categoría I.

El área autorizada se extiende principalmente hacia el norte y oeste del límite original y comprende una mayor parte del objetivo Ccascabamba. También incorpora Fierrazo, Corrales, Chumpi y Escondida, además de Huachana, ubicada al sur de Nioc, y Tipicancha.

SFierrazo será el primer objetivo que Coppernico espera evaluar durante la próxima fase de perforación. La compañía lo describe como un objetivo avanzado de skarn de cobre y oro, respaldado por perforaciones históricas, mineralización superficial y evidencia geológica y geofísica.

Las perforaciones históricas realizadas por Aceros Arequipa reportaron, entre otros resultados, 116 metros con 0,42% de cobre y 0,24 gramos por tonelada de oro; 90,4 metros con 0,48% de cobre y 0,05 gramos por tonelada de oro; y 51 metros con 0,43% de cobre y 0,16 gramos por tonelada de oro.

El nuevo permiso de perforación de Sombrero eleva de 49 a 300 los pozos autorizados para la exploración de cobre y oro.

LEA TAMBIÉN: Coppernico Metals amplía su posición en Perú con nuevas concesiones en el proyecto Sombrero

La aprobación permitirá a la empresa diseñar un programa de exploración más amplio y flexible en distintos objetivos y ajustar la ubicación y secuencia de las perforaciones conforme obtenga nueva información geológica.

El programa está previsto por fases durante 2026 y 2027 , sujeto a los resultados y a la disponibilidad de fondos.

¿Cuándo comenzaría la perforación?

Fierrazo será el primer objetivo que Coppernico prevé evaluar en la próxima fase de perforación de Sombrero. (Foto: Referencial - IIMP)

Coppernico avanza con los preparativos logísticos y de terreno necesarios para la movilización, incluida la finalización de acuerdos con una empresa contratista de perforación. En paralelo, debe completar los requisitos regulatorios restantes y continuar su coordinación con las comunidades locales y otros grupos de interés.

La compañía prevé iniciar la movilización poco después de obtener la autorización pendiente. Los detalles sobre el alcance del programa inicial, la ubicación de los pozos, la secuencia de objetivos y el cronograma se definirán conforme avancen los preparativos y se determinen las necesidades de financiamiento.

Así, el proyecto pasa de una etapa en la que la ampliación del permiso todavía estaba en trámite a contar con un alcance de perforación considerablemente mayor, aunque el inicio efectivo de los trabajos aún depende de la autorización del MINEM.