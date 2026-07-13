En detalles, a través de su subsidiaria Sobreandes presentó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ante el Ministerio de Energía y Minas (Minem) del proyecto de exploración minera Venturosa Central, ubicado en el distrito de Carampoma, provincia de Huarochirí (Lima). La iniciativa demandará una inversión de S/ 11.2 millones (aproximadamente US$ 3.31 millones) y tendrá un periodo de ejecución de 22 meses.

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El objetivo de las actividades exploratorias es ampliar el conocimiento geológico de una zona con potencial de mineralización polimetálica de zinc, plomo, plata y cobre, como paso previo para evaluar futuras etapas de exploración y un eventual desarrollo minero. En concreto, el proyecto se desarrollará en las concesiones mineras Yauliyacu 2, Yauliyacu 3 y Sunspirit 2, donde Sobreandes actúa como cesionario.

Según la DIA presentada al Minem, el proyecto tendrá un periodo de ejecución de 22 meses y se desarrollará en las concesiones Yauliyacu 2, Yauliyacu 3 y Sunspirit 2. Foto: Andina

¿Qué trabajos realizará Sobreandes?

La empresa propone habilitar 10 plataformas de perforación diamantina y ejecutar 15 sondajes que, en conjunto, sumarán 11.610 metros lineales de perforación . Asimismo, construirá accesos internos, una sala de logueo para el análisis de muestras y áreas destinadas al almacenamiento de materiales y residuos.

Las perforaciones alcanzarán profundidades de hasta 1,000 metros y se ejecutarán de forma continua, durante siete días a la semana, con un avance promedio de 25 metros diarios.

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Aunque el proyecto comprende un área efectiva de 94.23 hectáreas, la superficie que será intervenida directamente alcanzará solo 1.56 hectáreas, equivalente a menos del 2% del total. Según la empresa, esta planificación permitirá concentrar las labores de exploración en áreas específicas mientras se reduce la intervención sobre el entorno.

La mayor parte del presupuesto se destinará a las actividades de exploración y perforación para evaluar el potencial de mineralización de zinc, plomo, plata y cobre. Foto: Andina

¿Cómo se distribuirá la inversión?

La mayor parte del presupuesto, explica la DIA, estará destinada a las actividades propias de exploración.

De los S/ 11.2 millones previstos, alrededor de S/ 10.5 millones se invertirán en perforaciones y trabajos de exploración. En tanto, S/ 230,000 se destinarán a la construcción e implementación de la infraestructura inicial y S/ 500,000 al cierre progresivo de los componentes del proyecto.

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La campaña de exploración, asimismo, requerirá aproximadamente 224,400 galones de diésel durante 16 meses de operaciones, además del uso de equipos de perforación, bombas de agua, luminarias y maquinaria especializada.

Asimismo, la empresa estima utilizar más de 1,056 metros cúbicos de agua para las perforaciones y hasta 1,200 metros cúbicos para el control de polvo en las vías de acceso. Además, estima que durante las etapas de construcción, exploración y cierre, el proyecto requerirá alrededor de 10 trabajadores por fase.

La campaña contempla la habilitación de 10 plataformas y la ejecución de 15 sondajes con una longitud acumulada de 11.610 metros de perforación diamantina. (Foto: Stock)

¿Cómo será el acceso al proyecto?

El acceso se realizará desde Lima por la Carretera Central hasta Chicla y, posteriormente, mediante una trocha carrozable de 45 kilómetros hasta la zona de operaciones, completando un recorrido de aproximadamente 155 kilómetros.

Además, la empresa prevé habilitar 3,678 metros de nuevos accesos internos y utilizar alrededor de 12.6 kilómetros de caminos existentes. De acuerdo con la DIA, Venturosa Central se desarrollará en una zona donde anteriormente operó el proyecto Venturosa, aprobado en 2018 bajo la titularidad de Compañía Minera Casapalca.

Sobreandes señala que la nueva campaña aprovechará la información geológica existente para ampliar el conocimiento de las estructuras mineralizadas presentes en el área y evaluar el potencial de futuros proyectos mineros.