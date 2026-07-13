Sobreandes proyecta invertir S/ 11,2 millones en el proyecto de exploración minera Venturosa Central, ubicado en Huarochirí (Lima). Foto: Andina
Sobreandes proyecta invertir S/ 11,2 millones en el proyecto de exploración minera Venturosa Central, ubicado en Huarochirí (Lima). Foto: Andina
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Redacción Gestión
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El Grupo Alpayana continúa ejecutando nuevas inversiones. Hace unos días se conoció que concretó su ingreso a Canadá tras acordar una colocación privada con Magna Mining Inc., mediante la adquisición de 62.2 millones de acciones por aproximadamente C$140 millones (US$98.4 millones). Con esta operación, la minera peruana se convertirá en el principal accionista de la firma canadiense, con cerca del 19.9% de su capital. Ahora, el grupo vuelve a mover sus fichas en el mercado local. ¿Qué acciones tiene previsto ejecutar?

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