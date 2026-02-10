Minera Los Quenuales (Grupo Alpayana) se prepara para una nueva etapa de inversiones en 2026. A fines de 2025, la compañía propuso una serie de modificaciones previstas en su unidad minera Casapalca, con una inversión estimada de US$ 12.7 millones. Ahora, la atención de la empresa se traslada a la unidad minera Iscaycruz, una operación polimetálica de zinc, plomo, cobre y plata. Esta unidad se localiza en el distrito de Pachangara, provincia de Oyón (Lima). ¿Qué planea implementar la empresa en Iscaycruz?
Estimado(a) lector(a)
En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.
En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.
Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.
Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.