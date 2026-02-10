En ese contexto, la minera presentó el Tercer Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la mina Iscaycruz ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace).

Dicho instrumento tiene como objetivo principal asegurar la continuidad de las operaciones de la compañía, a partir del recrecimiento y la ampliación de la relavera Tinyag Inferior, así como la adecuación de su capacidad de almacenamiento.

El proyecto de Los Quenuales considera una inversión de US$ 986,000 y una ejecución escalonada entre las etapas de construcción, operación y mantenimiento. Foto: Andina.

La justificación y acciones consideradas por Los Quenuales

Según el ITS de Los Quenuales, la propuesta se sustenta en lo aprobado previamente en la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de recrecimiento del depósito de relaves Geniococha–Escondida y obras conexas. En dicho instrumento, se permitió el recrecimiento de los diques del depósito de relaves.

La propuesta técnica contempla el cierre del dique norte actualmente existente y la construcción de un nuevo dique al sur del depósito, además de la variación del nivel de la cresta del dique actual hasta la cota 4,590 metros sobre el nivel del mar. Estos cambios permitirán adecuar la relavera a los requerimientos operativos futuros, sin comprometer su desempeño estructural.

El ITS explica que, con el recrecimiento proyectado, la capacidad del depósito se incrementará en 2,148,765 metros cúbicos, lo que representa un aumento del 60.7% de la capacidad del vaso, extendiendo así la vida útil de la relavera.

Adicionalmente, el proyecto propone la ampliación del depósito mediante la extensión sobre las áreas de Tinyag Superior y Tinyag Inferior, lo que implicará un incremento de 139,600 metros cuadrados en el área a ocupar. De esta manera, el depósito alcanzará un área total aproximada de 241,112 metros cuadrados, considerando el área actualmente ocupada por la relavera Tinyag Inferior.

En conjunto, el ITS asegura que la ampliación otorgará una capacidad adicional de 2,148,765 m2, con una vida útil estimada de 1.92 años, lo que representa un incremento del 60.7% en la capacidad del vaso y del 91.3% en el área ocupada.

La inversión estimada para el proyecto de ampliación de la capacidad del depósito de relaves Tinyag Inferior asciende a US$ 986,221.72 .

De acuerdo con el ITS, la etapa de construcción de la extensión de la relavera Tinyag Inferior tendrá una duración de seis meses, mientras que la etapa de operación y mantenimiento será por 1.92 años.