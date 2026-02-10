Minera Los Quenuales plantea ampliar la relavera Tinyag Inferior en su unidad minera Iscaycruz, en Oyón (Lima), como parte de un plan de inversiones para asegurar la continuidad operativa de la mina. Foto: Andina.
Minera Los Quenuales plantea ampliar la relavera Tinyag Inferior en su unidad minera Iscaycruz, en Oyón (Lima), como parte de un plan de inversiones para asegurar la continuidad operativa de la mina. Foto: Andina.
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Minera Los Quenuales (Grupo Alpayana) se prepara para una nueva etapa de inversiones en 2026. A fines de 2025, la compañía propuso una serie de modificaciones previstas en su unidad minera Casapalca, con una inversión estimada de US$ 12.7 millones. Ahora, la atención de la empresa se traslada a la unidad minera Iscaycruz, una operación polimetálica de zinc, plomo, cobre y plata. Esta unidad se localiza en el distrito de Pachangara, provincia de Oyón (Lima). ¿Qué planea implementar la empresa en Iscaycruz?

TE PUEDE INTERESAR

Pataz: reportan al menos 3 personas asesinadas vinculadas a la minería
Minería en Perú: los planes de ABB y el nuevo giro de su negocio
Minería ilegal supera al narcotráfico en rentabilidad criminal, según Óscar Arriola

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.