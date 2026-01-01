El hecho ocurrió la noche del 31 de diciembre de 2025. Foto referencial.
En Pataz (La Libertad) se reporta una nueva masacre vinculada a la violencia minera: autoridades locales hablan de hasta 13 personas asesinadas, aunque por ahora la Policía solo ha confirmado algunos cuerpos recuperados.

El hecho ocurrió la noche del 31 de diciembre de 2025, en la víspera de Año Nuevo, dentro de una zona minera del distrito de Pataz.

El alcalde Aldo Mariños informó inicialmente de tres mineros artesanales muertos, cuyos cuerpos fueron trasladados a la comisaría de Vijus.

Medios locales y el propio alcalde señalaron que familiares y vecinos reportan al menos 13 personas asesinadas y otras desaparecidas dentro de la mina.

La cifra oficial aún no se ha cerrado, porque solo una parte de los cuerpos ha sido recuperada; el resto seguiría al interior del socavón.

