César Acuña renunció al Gore La Libertad para postular a la Presidencia de la República, en medio de la ola de inseguridad que atraviesa su jurisdicción. Composición: Gestión
César Acuña renunció al Gore La Libertad para postular a la Presidencia de la República, en medio de la ola de inseguridad que atraviesa su jurisdicción. Composición: Gestión
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Carlos Hinostroza Sánchez
mailCarlos Hinostroza Sánchez

El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, volverá a postular a la Presidencia de la República, pese a que en las dos anteriores oportunidades (2016 y 2021) no le fue nada bien. El último lunes presentó su renuncia al cargo de gobernador regional de La Libertad, en medio de la ola de inseguridad que atraviesa su jurisdicción.

TE PUEDE INTERESAR

Delincuentes mantienen tomada una mina en Pataz desde hace 12 días, denuncia alcalde
Gobierno informó que operativos en Pataz han generado pérdidas de S/ 12 millones a la minería ilegal
Minería ilegal: modelo “integral” de combate en Pataz se replicaría en otras zonas del Perú

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.