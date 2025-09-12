El burgomaestre recordó que el hecho ocurre en pleno estado de emergencia, decretado en la región La Libertad. Foto: GEC.
El burgomaestre recordó que el hecho ocurre en pleno estado de emergencia, decretado en la región La Libertad. Foto: GEC.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Esta mañana, el alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, denunció que un grupo de delincuentes , ubicada en su jurisdicción, desde hace 12 días.

“Los delincuentes están fuertemente armados y las fuerzas del orden no han logrado recuperar el control del lugar”, señaló Mariños a Canal N.

El burgomaestre recordó que el hecho ocurre en pleno estado de emergencia, decretado en la región La Libertad, por lo que exigió una inmediata intervención de las autoridades nacionales.

“El estado de emergencia ha sido un fracaso en la provincia de Pataz. No hay servicio de inteligencia, por eso no funciona. Debe haber presencia de contrainteligencia, para poder terminar con estas bandas criminales”, añadió.

Además, señaló que la presidenta y el gobernador regional César Acuña, han traicionado al pueblo de .

“Nos han mentido en dos oportunidades. Ellos quedaron en entregarnos el expediente técnico del asfaltado de la vía en Pataz [...] luego el gobernador lo garantizó. Llevo caminando 20 días en marcha de sacrificio. Estamos con dirección a Lima”, dijo.

En los intentos por restablecer el orden en la mina, tres militares resultaron heridos, lo que refleja la magnitud del riesgo que enfrentan las fuerzas de seguridad.

Mariños advirtió que la situación se agrava cada día que pasa y pidió al Gobierno Central adoptar medidas urgentes para proteger la vida de los trabajadores retenidos y garantizar la seguridad en la provincia.

