Respecto a cómo se sostendría esta universidad, la propuesta indica que serían 5 las potenciales fuentes de financiamiento para la UNP. Foto: Congreso.
Redacción Gestión
El Pleno del Congreso aprobó, con 70 votos a favor, en primera votación crear la “Universidad Nacional de Pataz (UNP)”. Hará falta un nuevo respaldo en segunda votación que podría realizarse en una semana para volverse ley.

, que fue iniciativa del congresista Américo Gonza de Perú Libre, son 12 las carreras profesionales que dictaría la UNP. Estas son las siguientes:

  1. Medicina Humana
  2. Enfermería
  3. Obstetricia
  4. Tecnología Medica
  5. Administración
  6. Contabilidad
  7. Economía
  8. Ingeniería Ambiental
  9. Ingeniería Agrónoma
  10. Ingeniería de Minas
  11. Ingeniería Agrícola
  12. Ingeniería Civil

Respecto a cómo se sostendría esta universidad, la propuesta de Gonza indica que serían 5 las potenciales fuentes de financiamiento para la UNP. Estas serían el presupuesto que le asigne el Gobierno Central, transferencias que realicen el gobierno regional y local competente; donaciones, recursos directamente recaudados; y “otros que establezca en su estatuto” la universidad.

Durante el debate previo a la aprobación en primera votación para la creación de la UNP, el congresista de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, vinculó el nacimiento de este centro educativo con la propuesta pendiente de aprobación para extender la vigencia del Reinfo.

“Pataz, enclave de muchos recursos mineros, necesita una intervención integral pensando en todo el desarrollo de la provincia. Hay que solucionar un conjunto de problemáticas, por eso es relevante que prioricemos aquí debatir el predictamen de la ampliación del proceso de formalización de la pequeña minería (en referencia al Reinfo”, remarcó.

