El último martes, la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República aprobó, por mayoría, el dictamen que contempla la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta fines del 2027, pese al rechazo de diversos gremios económicos. La propuesta obtuvo el respaldo de 17 congresistas, mientras que 3 la rechazaron y se registró una abstención.

Si bien el premier Ernesto Álvarez Miranda o el ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, evitaron señalar cuál será la posición del Ejecutivo frente al tema, el presidente José Jerí se mostró en contra de lo aprobado en el grupo de trabajo que dirige Víctor Cutipa.

“No estoy satisfecho personalmente con la postura que ha tomado el Congreso a nivel de la comisión (de Energía y Minas). Finalmente, el debate final, el debate que importa o que nos debe importar, es el debate en el Pleno”, señaló a Sol TV, desde Trujillo.

El jefe de Estado recordó que Álvarez Miranda ya definió su postura preliminar en contra de cualquier nivel ampliación del Reinfo, por lo que ahora debe ser conciliada con la posición técnica sectorial que emita el Minem y la del Gobierno.

En ese sentido, consideró que se debe buscar un punto medio en el debate sobre la prórroga de este padrón, pero que no implique un retroceso total en la lucha contra la minería ilegal.

“Tenemos que ponernos de acuerdo con el Congreso de la República y buscar fórmulas intermedias, eclécticas, que no implique retroceder al 100% con lo que ya se ha avanzado como Estado. Tenemos que entendernos y cada parte va a tener que ceder para poder lograr ese equilibrio”, acotó.

“HABRÁ QUE BUSCAR ACUERDOS Y PUNTOS DE EQUILIBRIO”

En otro momento, Jerí recordó que el Gobierno tiene la prerrogativa de observar cualquier planteamiento que haga el Parlamento que “esté fuera de la realidad o que sean expectativas que envés de contribuir a que el país avance, sea un retroceso”.

Frente a ello, insistió en que habrá que buscar acuerdos y puntos de equilibro en el debate sobre la formalización de los mineros pequeños y artesanales.

“Espero la reflexión de parte del Congreso de que tenemos que buscar fórmulas intermedias y que los actores que están involucrados también tengan posturas flexibles. No se trata de que una parte se imponga sobre la otra, acá estamos en el momento de buscar equilibrios”, manifestó.

“Yo apelo a ese nivel de entendimientos. Cada uno tiene sus prerrogativas, tanto el Legislativo como el Ejecutivo, y espero y apelo que podamos encontrar el equilibrio. No es que no tengamos posición, siempre la hemos tenido, solo que estamos esperando el momento adecuado para pronunciarnos”, añadió el presidente.