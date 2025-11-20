El presidente José Jerí anunció que hoy comenzarán las pruebas de polígrafo al personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en el marco del estado de emergencia vigente en Lima y Callao.

El proceso iniciará en el penal de Lurigancho, en San Juan de Lurigancho, donde se tiene previsto realizar 73 evaluaciones diarias, según explicó el mandatario a través de la red social X.

Las pruebas estarán a cargo de las Unidades de Credibilidad del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA).

La medida fue incluida en el Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM, que autorizó al Ejecutivo a aplicar estos exámenes como parte de los controles para personal penitenciario y otros funcionarios que determine el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC).

El jefe del INPE, Iván Paredes, había adelantado que Lurigancho sería el primer establecimiento en aplicar el sistema de evaluación. Según dijo, el objetivo es reforzar los controles internos y contar con mecanismos permanentes de supervisión sobre el personal.

La decisión se adopta en medio de cuestionamientos sobre la capacidad del sistema penitenciario para frenar la corrupción y prevenir actividades criminales desde los penales.