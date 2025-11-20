El proceso iniciará en el penal de Lurigancho, en San Juan de Lurigancho, donde se tiene previsto realizar 73 evaluaciones diarias. Foto: GEC
El proceso iniciará en el penal de Lurigancho, en San Juan de Lurigancho, donde se tiene previsto realizar 73 evaluaciones diarias. Foto: GEC
El presidente anunció que hoy comenzarán las pruebas de polígrafo al personal del , en el marco del estado de emergencia vigente en Lima y Callao.

El proceso iniciará en el penal de , en San Juan de Lurigancho, donde se tiene previsto realizar 73 evaluaciones diarias, según explicó el mandatario a través de la red social X.

Las pruebas estarán a cargo de las Unidades de Credibilidad del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA).

La medida fue incluida en el Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM, que autorizó al Ejecutivo a aplicar estos exámenes como parte de los controles para personal penitenciario y otros funcionarios que determine el .

El jefe del , Iván Paredes, había adelantado que Lurigancho sería el primer establecimiento en aplicar el sistema de evaluación. Según dijo, el objetivo es reforzar los controles internos y contar con mecanismos permanentes de supervisión sobre el personal.

La decisión se adopta en medio de cuestionamientos sobre la capacidad del sistema penitenciario para frenar la corrupción y prevenir actividades criminales desde los penales.

