El ministro de Justicia, Walter Martínez, evitó adelantar una posición sobre las dos denuncias que enfrenta el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, e insistió en que cualquier decisión deberá tomarla la instancia correspondiente.

Martínez subrayó que no puede pronunciarse sobre el fondo del caso para evitar interpretaciones de interferencia en un proceso que -dijo- debe manejarse con absoluta autonomía.

“Vamos a conversar, las decisiones vamos a evaluarlas”, respondió cuando se le consultó si Paredes Yataco continuaría en el cargo.

Agregó que la revisión del caso no recaerá en su despacho: “Hay instancias que deben evaluar ese tema. No puedo dar una opinión porque estaríamos haciendo injerencia”.

LEA TAMBIÉN: Gobierno definirá en las próximas horas acciones sobre jefe del INPE tras difusión de audios

En paralelo a estas denuncias -una de ellas por presuntas faltas éticas- se conoció que Paredes Yataco fue sancionado por Indecopi por incumplir sus obligaciones cuando ejercía como abogado penalista.

La multa, superior a S/ 16 mil, fue impuesta en agosto de 2024, pero recién fue pagada un año después, en agosto de 2025, cuando ya ocupaba la presidencia del INPE.

Según la resolución del Órgano de Protección al Consumidor, el denunciante Sergio Castro Meza lo contrató en 2021, pero el entonces abogado no presentó la denuncia penal ofrecida, no emitió el recibo por honorarios y no devolvió los US$ 3,500 que había recibido como pago.

Las investigaciones y evaluaciones sobre su continuidad, recalcó el ministro, seguirán su curso en los canales institucionales previstos.