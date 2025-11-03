Como parte del estado de emergencia decretado en Lima y Callao, las autoridades han realizado diveras requisas en distintos penales, pero el gobierno del presidente José Jerí contempla adoptar más medidas en el sector penitenciario.

El jefe del gabinete, Ernesto Álvarez Miranda, informó esta noche que el Poder Ejecutivo “contempla declarar en emegencia el Instituto Nacional Penitenciario (INPE"

Añadió en Panorama que la aplicación del polígrafo a los trabajadores del Inpe es una medida “muy importante ”porque aporta indicios sobre posibles actaos de corrupción.

Álvarez Miranda informó que en estos días se ha logrado que un número significativo de bandas medianas sean capturadas.

Sin embargo, el problema evidente es ver cómo se consiguen las pruebas para llevarlos ante un juez y conseguir una sentencia condenatoria.

Es por ello que insistió en que se se solicitará facultades legislativas para emitir decretos legislativos que permitan actuar con la velocidad del caso y subsanar esas deficiencias del sistema jurídico en materia de extorsión sicariato, que es el tema que aflige hoy en día al poblador común.