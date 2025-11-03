Premier Ernesto Álvarez Miranda informó que en estos días se ha logrado que un número significativo de bandas medianas sean capturadas. Foto: GEC.
Como parte del decretado en Lima y Callao, las autoridades han realizado diveras requisas en distintos penales, pero el gobierno del presidente contempla adoptar más medidas en el sector penitenciario.

, informó esta noche que el Poder Ejecutivo “contempla declarar en emegencia el "

Añadió en Panorama que la aplicación del polígrafo a los trabajadores del Inpe es una medida “muy importante ”porque aporta indicios sobre posibles actaos de corrupción.

informó que en estos días se ha logrado que un número significativo de bandas medianas sean capturadas.

Sin embargo, el problema evidente es ver cómo se consiguen las pruebas para llevarlos ante un juez y conseguir una sentencia condenatoria.

Es por ello que insistió en que se se solicitará facultades legislativas para emitir decretos legislativos que permitan actuar con la velocidad del caso y subsanar esas deficiencias del sistema jurídico en materia de extorsión sicariato, que es el tema que aflige hoy en día al poblador común.

