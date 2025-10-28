Este martes, un grupo de transportistas bloquean la avenida Néstor Gambetta en el Callao como protesta tras el asesinato del conductor José Johnny Esqueche Ningles, de la empresa Liventur, como consecuencia de la ola de extorsiones.

El lunes, dos sicarios en motocicleta interceptaron al conductor y le dispararon múltiples veces mientras conducía la unidad de transporte público rumbo a Ventanilla.

LEA TAMBIÉN: Mininter convoca al Grupo Especial de Inteligencia para enfrentar intercrimen

Transportistas, familiares y amigos de la víctima exigen mayor presencia policial, control sobre las motos lineales y medidas extremas.

Los transportistas denunciaron que la ola de asesinatos y extorsiones se ha intensificado pese al estado de emergencia.