Bloquean Av. Néstor Gambetta. (Foto referencial: difusión)
Este martes, un grupo de transportistas bloquean la avenida Néstor Gambetta en el Callao como protesta tras el asesinato del conductor José Johnny Esqueche Ningles, de la empresa Liventur, como .

El lunes, dos sicarios en motocicleta interceptaron al conductor y le dispararon múltiples veces mientras conducía la unidad de transporte público rumbo a Ventanilla.

Transportistas, familiares y amigos de la víctima exigen mayor presencia policial, control sobre las motos lineales y medidas extremas.

Los transportistas denunciaron que la ola de asesinatos y extorsiones se ha intensificado pese al estado de emergencia.

