El ministro el Interior, Vicente Tiburcio, se presentó este jueves en el hemiciclo del Congreso para comentar sobre las acciones policiales durante las protestas del miércoles 15 de octubre. En discurso, dijo que “se ha dispuesto inmediatamente la incorporación de los mejores cuadros de la Policía Nacional, que estén especializados, así como la asignación de recursos”.

“He hecho una convocatoria a todos los ciudadanos de bien, a muchos que están en su cuartel de invierno, desde jueces y fiscales, a la Policía y Fuerzas Armadas; y a mis hermanos del GEIN (Grupo Especial de Inteligencia), ya no somos los del año 90 pero tenemos la estrategia para hacer ese análisis intercrimen, porque la delincuencia hoy tiene características distintas”, sostuvo.

El titular del Mininter señaló que van a solicitar facultades legislativas para impulsar la reforma integral de la Policía Nacional para tener los mejores cuadros (personal). Asimismo, se refirió a los ‘malos policías’, que transgreden la ley y dañan la imagen de la institución.

“Buscaremos modificar el régimen disciplinario, un régimen muy legalista, muy blando. Necesitamos tener esa herramienta para sancionar al policía que está al margen de la ley”, mencionó en el Congreso.

Acciones de la PNP y protesta del miércoles 15 de octubre

Sobre el fallecido y heridos que dejaron los enfrentamientos entre los protestantes y la PNP el miércoles 15 de octubre, el ministro Tiburcio señaló que “en las imágenes se puede ver cómo los policías han sido atacados, productos de las bombas caseras que han utilizado los manifestantes”.

“Nosotros no hemos provocado, en todo el espacio de la avenida Abancay han tenido la libertad de movilizarse, de poder llegar al Congreso e incendiarlo. Han podido hacerlo, porque no se restringía ninguna libertad, pero cuando la situación fue mayor tuvimos que aplicar las estrategias planificadas”.

Asimismo, explicó que - tras conocerse el fallecimiento de un ciudadano - coordinaron la conformación de un equipo especializado para realizar la investigación.

“El Ministerio Público ha dispuesto que la investigación preliminar se realice en sede fiscal y las pericias se ejecuten en el Instituto de Medicina Legal, por lo que instamos que las investigaciones, respetando las competencias de conformidad con la ley 32130, deben ser llevados por la Policía”, precisó.

En esa línea también, rechazó las imputaciones contra la PNP. “En el lugar donde ocurrió este deplorable hecho no hubo presencia presencia de efectivos policiales. Negamos contundentemente la participación de los agentes del grupo terna. Pero, hay un planeamiento, en el que hemos utilizado policías para intervenir en hechos de flagrancia”.

No obstante, resaltó que si hay responsabilidad de algún efectivo policial, se tomarán las medidas del caso; “es un hecho que los policías han defendido su vida. En cualquier lugar del mundo, cuando atacan a un policía, la Policía es severa. Pero aquí, la policía es maltratada y tiene persecuciones”.