Civiles heridos durante manifestaciones del 15 de octubre tras enfrentamientos con la Policía. Foto: Diana Marcelo/ @photo.gec
Desde la Fiscalía de la Nación iniciaron una investigación preliminar contra los policías que resulten responsables de los delitos de lesiones leves y abuso de autoridad contra los civiles.

A detalle, el Ministerio Público se refirió a los casos de los ciudadanos Jean Pierre Niño de Guzmán y Cristian Raymundo, “así como otras víctimas por identificar”, las cuales habrían recibido disparos con perdigones de goma en las marchas.

La Tercera Fiscalía Supraprovicional Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo dispuso que se realicen pericias balísticas y se acompañe con un médico legista a los agraviados, los cuales están internados en el Hospital Arzobispo Loayza.

“Las diligencias en curso permitirán identificar a posibles testigos de los sucesos y determinar responsabilidades penales por un presunto uso excesivo de la fuerza durante las movilizaciones sociales”, informó la Fiscalía en X.

Cabe anotar que en la marcha del 15 de octubre se registró a un ciudadano fallecido y cerca de 80 policías heridos.

y condenó al “grupo reducido de personas que tenían una agenda para generar caos”, quienes aprovecharon “una expresión ciudadana legítima de inconformidad”.

“Ese grupo pequeño buscaba generar el caos. El fallecimiento se dio fuera del área donde se desarrolló principalmente la movilización ciudadana. Será explicada a detalle por el ministro del Interior (Vicente Tiburcio)”, dijo a los medios.

