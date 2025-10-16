El representante del Minsa advirtió que el número podría variar conforme avancen las horas y se actualicen los registros. Foto: GEC.
El representante del Minsa advirtió que el número podría variar conforme avancen las horas y se actualicen los registros. Foto: GEC.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El informó que durante las protestas registradas en Lima el miércoles, según confirmó Carlos León, director de Operaciones en Salud.

“Durante el día y la noche hemos tenido una serie de atenciones registradas hasta el momento. Son 18 personas atendidas en el hospital Loayza, 7 en el Dos de Mayo, 2 en el Casimiro Ulloa, 1 en el hospital de Emergencias Grau y 1 en el hospital Rebagliati”, detalló el funcionario en entrevista con Canal N.

LEA TAMBIÉN: Violencia en centro de Lima: Gobierno confirma que se registró un fallecido

León precisó que la mayoría de los pacientes fueron atendidos por contusiones, golpes y afectaciones leves, aunque dos personas ingresaron al Hospital Loayza en estado grave y requirieron intervención quirúrgica.

“Uno presentó trauma abdominal y otro trauma craneal. Ambos fueron operados y se encuentran en proceso de recuperación bajo monitoreo médico”, explicó.

Consultado sobre si estos dos heridos habrían sido impactados por proyectiles de arma de fuego, el funcionario señaló que .

“Lo que sabemos es que han sido intervenidos quirúrgicamente y permanecen hospitalizados”, indicó.

LEA TAMBIÉN: Vicente Tiburcio, el nuevo ministro de Interior: este es su perfil

El representante del Minsa subrayó que de personas atendidas en los establecimientos de salud del ministerio. No obstante, advirtió que el número podría variar conforme avancen las horas y se actualicen los registros.

Asimismo, confirmó el fallecimiento de , de 32 años, quien murió por impacto de bala durante las manifestaciones.

“No tenemos reportes de otras personas con heridas por proyectil confirmadas hasta el momento”, agregó León.

TE PUEDE INTERESAR

José Jerí sobre fallecido: “Que las investigaciones determinen los hechos y responsabilidades”
José Jerí sobre críticas: “Hay intereses que quieren sembrar desunión”
Congreso: alistan nueva moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.