El Ministerio de Salud (Minsa) informó que 29 civiles resultaron heridos durante las protestas registradas en Lima el miércoles, según confirmó Carlos León, director de Operaciones en Salud.

“Durante el día y la noche hemos tenido una serie de atenciones registradas hasta el momento. Son 18 personas atendidas en el hospital Loayza, 7 en el Dos de Mayo, 2 en el Casimiro Ulloa, 1 en el hospital de Emergencias Grau y 1 en el hospital Rebagliati”, detalló el funcionario en entrevista con Canal N.

León precisó que la mayoría de los pacientes fueron atendidos por contusiones, golpes y afectaciones leves, aunque dos personas ingresaron al Hospital Loayza en estado grave y requirieron intervención quirúrgica.

“Uno presentó trauma abdominal y otro trauma craneal. Ambos fueron operados y se encuentran en proceso de recuperación bajo monitoreo médico”, explicó.

Consultado sobre si estos dos heridos habrían sido impactados por proyectiles de arma de fuego, el funcionario señaló que esa información aún está en proceso de confirmación.

“Lo que sabemos es que han sido intervenidos quirúrgicamente y permanecen hospitalizados”, indicó.

El representante del Minsa subrayó que la cifra de 29 heridos corresponde al reporte oficial de personas atendidas en los establecimientos de salud del ministerio. No obstante, advirtió que el número podría variar conforme avancen las horas y se actualicen los registros.

Asimismo, confirmó el fallecimiento de Eduardo Ruiz Sanz, de 32 años, quien murió por impacto de bala durante las manifestaciones.

“No tenemos reportes de otras personas con heridas por proyectil confirmadas hasta el momento”, agregó León.