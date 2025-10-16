El presidente José Jerí lamentó que un ciudadano de 32 años, identificado como Eduardo Ruiz Sáenz, haya perdido la vida durante las manifestaciones desarrolladas en el Cercado de Lima el miércoles 15 de octubre.

“Lamento el fallecimiento del ciudadano Eduardo Ruiz Sáenz, de 32 años. Fuerza a su familia en este momento. Que las investigaciones determinen con objetividad los hechos y responsabilidades”, expresó el jefe del Estado en su cuenta de ‘X.

¿Qué dijo el ministro del Interior?

Pocoantes el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, informó que el jefe de Estado ya estaba al tanto del fallecimiento de una persona y que se haría una investigación para esclarecer los hechos.

Indicó que se evaluará la declaración de toque de queda, pero este deberá ser aprobado en el Consejo de Ministros. Rechazó en RPP que se haya colocado personal terna en las movilizaciones.

“Algunas personas dicen que habría sucedido en la Plaza Francia, (...) en ningún momento han estado las fuerzas nuestras en esa zona, por ello solicito que se haga una exhaustiva investigación para establecer en forma fehaciente la muerte de este ciudadano, añadió.