Manifestantes se desplazan por distintos puntos del país, entre ellos el Centro de Lima ante la convocatoria, bajo la consigna de una “protesta nacional contra la inseguridad y la crisis económica”.
La protesta incluye a agrupaciones regionales, movimientos juveniles como los autodenominados “Generación Z” y sectores civiles que llaman a marchar en rechazo al aumento de la delincuencia, el costo de vida y la corrupción política.
MML denuncia sabotaje contra sistema de videovigilancia en centro de Lima
La Municipalidad Metropolitana de Lima denunció un sabotaje al sistema de videovigilancia del Cercado de Lima, ocurrido en la víspera de la movilización social convocada para hoy, miércoles 15 de octubre, en el centro histórico.
“Este acto criminal —sin precedentes en nuestra ciudad— dejó fuera de operación a 415 cámaras de seguridad, reduciendo momentáneamente la capacidad de monitoreo a solo 29 unidades activas", detallo la comuna.
Autoridad de Transporte Urbano desvía ritas del Corredor Morado
Por presencia de manifestantes en la av. Abancay y cierre del puente Ricardo Palma y jr. Huanta, las rutas 404, 405 y 406 del corredor Morado desvían su recorrido por las avenidas Tacna y Garcilaso de la Vega en ambos sentidos, informó la ATU.