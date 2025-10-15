Latam Airlines Perú anunció la cancelación definitiva de su ruta Lima–La Habana (Cuba), que se mantuvo por casi dos años y que permitió transportar a cerca de 110,000 pasajeros entre ambos destinos. La operación de ese trayecto se reinició en abril de 2024 con cuatro frecuencias semanales (los martes, jueves, viernes y domingos). ¿Qué motivó esta decisión?

En un comunicado, la aerolínea explicó que la medida responde al desempeño financiero de la ruta, el cual se ha visto afectado por el próximo cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia, que Lima Airport Partners (LAP) planea implementar a fines de este mes .

Este nuevo costo, argumentó, impactará de manera directa en las rutas con alto porcentaje de pasajeros en conexión internacional, como Lima–La Habana, cuyo 70% de viajeros corresponde precisamente a este segmento.

Para Latam, el cambio en la estructura tarifaria, sumado a la competencia regional, hace que la operación resulte inviable económicamente , pues muchos pasajeros podrían optar por otros hubs en la región donde no se aplican cobros similares.

Ante esta situación, confirmó que la cancelación de los vuelos entrará en vigencia a partir del 11 de marzo de 2026, poniendo fin a una ruta que había contribuido a conectar al Perú con la capital cubana.

¿Qué pasará con los pasajeros?

Latam Airlines Perú informó que todos los pasajeros con vuelos en la ruta Lima-La Habana, programados a partir de la referida fecha de cancelación, podrán optar por adelantar su viaje o solicitar el reembolso total del pasaje. En el caso de quienes deseen mantener su itinerario, Latam se pondrá en contacto para ofrecerles alternativas de protección con otros operadores.

Ante este escenario, la aerolínea destacó que reconoce el compromiso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) con la evaluación de alternativas para evitar el cobro de la TUUA de transferencia y reafirmó su coincidencia con el objetivo de preservar la competitividad del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez como hub regional, asegurando que el Perú siga siendo un referente de conectividad aérea en la región.

“Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta decisión pueda generar a nuestros pasajeros”, concluyó la compañía.