Lima Airport Partners (LAP) sostuvo que el cobro de la TUUA de transferencia internacional en el aeropuerto Jorge Chávez, se encuentra previsto en el Contrato de Concesión a través de la Adenda 6 suscrita en el 2013. Esta tarifa está contemplada con la puesta en operación del nuevo Terminal y es exclusiva para pasajeros en conexión, quienes también hacen uso de la infraestructura y servicios del aeropuerto, señaló a través de un comunicado.

Indicó que dicha tarifa no significa un cobro doble, tras precisar que solo aplica a pasajeros en conexión internacional, que lleguen a Lima en un vuelo internacional y que prosigan su viaje a otro destino internacional. “En esta primera fase no se realizará el cobro a conexiones nacionales. Es decir, un pasajero en que viaje por el Perú, Piura – Lima – Cusco, no va a pagar esta tarifa", apuntó.

“Del total recaudado, solo el 43% se queda con LAP. El 57% restante se transfiere al Estado peruano, quien a través de un fideicomiso, financia el desarrollo de otros aeropuertos del país”, añadió LAP.

Precisó que el inicio del cobro de esta tarifa se definirá en las próximas semanas. “Queremos aclarar que el cobro no comenzará el 26 de septiembre. Venimos conversando con las aerolíneas para que puedan incluirla en su boleto de viaje, tal como se realiza con los vuelos desde Lima”, expresó.

Refirió que como industria, esta sería la mejor opción para no afectar la experiencia del pasajero. Sin embargo dijo que si no se lograra incluir el cobro en los boletos, LAP implementará una plataforma de pago online y módulos físicos para que los pasajeros puedan realizar la transacción.

LAP informó que en la primera fase no se realizará el cobro a conexiones nacionales. (Foto: GEC)

LAP subrayó que de no incluir esta tarifa en el boleto de viaje podría impactar el nivel de servicio y crear colas innecesarias en el flujo del aeropuerto.

Finalmente dijo que la tarifa provisional aprobada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) es de US$ 12.67 (incluido IGV) y estará vigente hasta que, culminado el proceso regulatorio correspondiente, se apruebe la tarifa definitiva.