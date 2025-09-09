La TUUA de transferencia podría cobrarse en módulos físicos desde el 26 de septiembre, generando colas y retrasos en el Jorge Chávez, advierte la AETAI. Foto: Andina.
La TUUA de transferencia podría cobrarse en módulos físicos desde el 26 de septiembre, generando colas y retrasos en el Jorge Chávez, advierte la AETAI. Foto: Andina.
Únete a nuestro canal
Giancarlos Torres
mailGiancarlos Torres

Una tarifa que puede hacer despegar o, por el contrario, aterrizar de golpe la competitividad del nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Al menos así lo advierten algunos actores clave en el sector aéreo. El próximo 26 de septiembre vence el plazo fijado por Lima Airport Partners (LAP) para empezar a cobrar la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia a todos los pasajeros en conexión, tanto en vuelos nacionales como internacionales. La medida, que se suma al cobro de salida ya incluido en los boletos, ha encendido las alarmas en las aerolíneas, gremios y especialistas, que advierten un impacto directo sobre los usuarios y sobre el rol de Lima como hub aéreo de la región.

TE PUEDE INTERESAR

Senace da luz verde a obras de mejora a pistas de aterrizaje del Jorge Chávez, así serán los pasos
Latam reinicia vuelos nocturnos entre Lima y Piura: conoce los nuevos horarios
Tráfico de pasajeros en los aeropuertos del Perú aumenta un 7.6% en primer semestre
Aeropuertos al sur del Perú: Así es el megaplan para transformarlos hasta el 2046

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.