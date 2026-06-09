Mundial 2026: Cuándo inicia, las restricciones y cuánto podría generar en ingresos

El Mundial 2026 será la Copa del Mundo más grande de la historia: se jugará en tres países (Estados Unidos, México y Canadá), con 48 selecciones (antes eran 32) y 104 partidos entre el 11 de junio y el 19 de julio.

El artido inaugural será México vs. Sudáfrica el 11 de junio en Ciudad de México; y la final tendrá lugar en el MetLife Stadium (New York–New Jersey) el 19 de julio de 2026.

Restricciones

Hay dos grandes tipos de “restricciones” ya anunciadas para el Mundial 2026: las de seguridad/acceso en los estadios (qué puede llevar el hincha) y las deportivas (reglas de sorteo y formato).

No se permitirán botellas reutilizables de ningún material (vacías o llenas) ni recipientes traídos de fuera; solo se podrán consumir bebidas compradas dentro del estadio.

Animación en tribuna: límites a sirenas, cornetas, silbatos, instrumentos musicales, máscaras, mantas y banderas que superen medidas o tengan estructuras rígidas o asas.

Su aporte al PBI

Se espera que 6,000 millones de personas, tres de cada cuatro en el planeta, sigan el Mundial 2026, que se inicia este jueves 11 de junio, y que el torneo genere unos US$ 41,000 millones al PBI global, destaca este martes un estudio publicado por el banco suizo UBS.

El departamento de gestión de fortunas de UBS ha elaborado un informe sobre la evolución de la industria del fútbol, en el que el mayor banco de Suiza concluye que este deporte, con cientos de millones de practicantes, se está transformado en algo más institucionalizado, diversificado y “atractivo para la inversión”.

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El estudio también recuerda que los 20 clubes con mayor facturación alcanzaron una cifra récord de 12,400 millones de euros en la temporada 2024/25, un incremento interanual del 11%.

Por otro lado, destaca UBS, “los modelos de propiedad en el fútbol han evolucionado, con una presencia cada vez mayor de capital institucional, participaciones minoritarias y estructuras financieras más complejas”.