Mundial 2026: Cuándo inicia, las restricciones y cuánto podría generar en ingresos

Mundial 2026. (Foto: EFE)
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Agencia EFE
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El Mundial 2026 será la Copa del Mundo más grande de la historia: se jugará en tres países (Estados Unidos, México y Canadá), con 48 selecciones (antes eran 32) y 104 partidos entre el 11 de junio y el 19 de julio.

El artido inaugural será el 19 de julio de 2026.

Restricciones

: las de seguridad/acceso en los estadios (qué puede llevar el hincha) y las deportivas (reglas de sorteo y formato).

No se permitirán botellas reutilizables de ningún material (vacías o llenas) ni recipientes traídos de fuera; solo se podrán consumir bebidas compradas dentro del estadio.

Animación en tribuna: límites a sirenas, cornetas, silbatos, instrumentos musicales, máscaras, mantas y banderas que superen medidas o tengan estructuras rígidas o asas.

Su aporte al PBI

Se espera que 6,000 millones de personas, tres de cada cuatro en el planeta, sigan el Mundial 2026, que se inicia este jueves 11 de junio, y que el torneo genere unos US$ 41,000 millones al PBI global, destaca este martes un estudio publicado por el banco suizo UBS.

El departamento de gestión de fortunas de UBS ha elaborado un informe sobre la evolución de la industria del fútbol,

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El estudio también recuerda que los 20 clubes con mayor facturación alcanzaron una cifra récord de 12,400 millones de euros en la temporada 2024/25, un incremento interanual del 11%.

Por otro lado, destaca UBS, “los modelos de propiedad en el fútbol han evolucionado, con una presencia cada vez mayor de capital institucional, participaciones minoritarias y estructuras financieras más complejas”.

A sign is seen at New York New Jersey Stadium (temporarily renamed from MetLife Stadium) ahead of the 2026 FIFA World Cup in East Rutherford, New Jersey, on May 26, 2026. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
A sign is seen at New York New Jersey Stadium (temporarily renamed from MetLife Stadium) ahead of the 2026 FIFA World Cup in East Rutherford, New Jersey, on May 26, 2026. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

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