A dos días de que comience la Copa Mundial de Fútbol 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, viajeros de todas partes del globo se van desplazando a Norteamérica para la máxima fiesta deportiva. Sepa, a continuación, cuáles son las restricciones y códigos de conducta principales para los aficionados, planteadas por la FIFA.

Según el Código de Conducta de la FIFA, los hinchas que acudan a los estadios de fútbol tienen prohibido:

Transmitir o retransmitir, mediante sus dispositivos móviles —como celulares—, los partidos en vivo o cualquier otra actividad vinculada; y tampoco se podrán subir a redes sociales.

Tampoco podrán enfocar las pantallas gigantes de los estadios o grabar los anuncios por megafonía.

Publicar capturas de pantalla con fines comerciales.

Ingresar a los estadios bajo efectos del alcohol o estupefacientes.

Fumar y vapear en cualquier zona del estado. Se habilitarán espacios al aire libre —en caso de que hayan sido habilitados para un determinado estadio—.

Vender u ofrecer boletos para los partidos.

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Portar y colgar banderas, pancartas o carteles en las estructuras de los estadios.

Promover frases de carácter político o religioso.

Solicitar donaciones en efectivo o en especie sin autorización de los organizadores del evento.

Realizar cualquier actividad vinculada a apuestas deportivas.

De los tres países anfitriones, Estados Unidos albergará la mayor cantidad de partidos para el Mundial 2026. Foto: AFP

Asimismo, para los medios de comunicación digitales se aplicarán las siguientes restricciones:

No transmitirán imágenes en vivo de los partidos, y tampoco utilizarán videos oficiales de la FIFA.

Cada agencia necesitará licencias para distribuir fotos y videos de la Copa del Mundo.

Respecto a la ingesta de alcohol en los recintos deportivos, se habilitarán zonas para el consumo de bebidas con 0% de alcohol y dependerá de cada organizador local si se permite la dispensa de licores, pero “con moderación”.

“Los organizadores del evento se reservan el derecho de tomar la decisión final sobre si algún comportamiento dentro del estadio está prohibido, la cual debe ser respetada”, indican desde la FIFA.

Otra controversial restricción, según The Athletic, es que no se podrá acceder a los estadios con botellas de agua reutilizables. El medio asegura que para la FIFA la medida responde a temas de seguridad, ya que en caso de que sean arrojadas contra los jugadores, podría causar lesiones.

Según el medio, la disposición buscaría favorecer la venta de Coca-Cola, uno de los sponsors más grandes del Mundial 2026.