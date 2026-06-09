FIFA difundió las principales normas que deberán respetar los asistentes durante la Copa del Mundo. Foto: difusión GEC
FIFA difundió las principales normas que deberán respetar los asistentes durante la Copa del Mundo. Foto: difusión GEC
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, viajeros de todas partes del globo se van desplazando a Norteamérica para la máxima fiesta deportiva. Sepa, a continuación, cuáles son las restricciones y códigos de conducta principales para los aficionados, planteadas por la FIFA.

Según el , los hinchas que acudan a los estadios de fútbol tienen prohibido:

  • Transmitir o retransmitir, mediante sus dispositivos móviles —como celulares—, los partidos en vivo o cualquier otra actividad vinculada; y tampoco se podrán subir a redes sociales.
  • Tampoco podrán enfocar las pantallas gigantes de los estadios o grabar los anuncios por megafonía.
  • Publicar capturas de pantalla con fines comerciales.
  • Ingresar a los estadios bajo efectos del alcohol o estupefacientes.
  • Fumar y vapear en cualquier zona del estado. Se habilitarán espacios al aire libre —en caso de que hayan sido habilitados para un determinado estadio—.
  • Vender u ofrecer boletos para los partidos.
LEA TAMBIÉN: Mundial 2026 desata batalla entre casas de apuestas y mercados de predicción
De los tres países anfitriones, Estados Unidos albergará la mayor cantidad de partidos para el Mundial 2026. Foto: AFP
De los tres países anfitriones, Estados Unidos albergará la mayor cantidad de partidos para el Mundial 2026. Foto: AFP

Asimismo, para los medios de comunicación digitales se aplicarán las siguientes restricciones:

  • No transmitirán imágenes en vivo de los partidos, y tampoco utilizarán videos oficiales de la FIFA.
  • Cada agencia necesitará licencias para distribuir fotos y videos de la Copa del Mundo.

Respecto y dependerá de cada organizador local si se permite la dispensa de licores, pero “con moderación”.

LEA TAMBIÉN: ¿Cómo un Mundial sin Perú puede disparar el negocio de las apuestas en el país?

“Los organizadores del evento se reservan el derecho de tomar la decisión final sobre si algún comportamiento dentro del estadio está prohibido, la cual debe ser respetada”, indican desde la FIFA.

Otra controversial restricción, según The Athletic, es que no se podrá acceder a los estadios con botellas de agua reutilizables. El medio asegura que para la FIFA la medida responde a temas de seguridad, ya que en caso de que sean arrojadas contra los jugadores, podría causar lesiones.

Según el medio, la disposición buscaría favorecer la venta de Coca-Cola, uno de los sponsors más grandes del Mundial 2026.

TE PUEDE INTERESAR

Mundial 2026: FIFA confirma “árbitros asistentes” y otras innovaciones con IA en partidos
FIFA se une a las redes sociales y Netflix para ampliar cobertura del Mundial 2026
Panini perdería licencia oficial del Mundial y FIFA apostaría por Topps: La estrategia
Noruega pide a FIFA abolir el Premio de la Paz que entregó a Donald Trump

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.