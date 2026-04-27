La Federación de Fútbol Noruega (NFF) se mostró este lunes a favor de abolir el Premio de la Paz creado por la FIFA y anunció que apoyará una denuncia por violar la neutralidad política al entregarle el galardón al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La NFF se había comprometido el pasado febrero a estudiar la denuncia de la oenegé FairSquare contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por el premio a Trump, que será estudiada por el Comité Ético de este organismo.

“Hemos decidido que la apoyaremos y que enviaremos una carta a la FIFA para pedirle a su comité ético que tramite la queja”, dijo hoy en rueda de prensa la presidenta de la NFF, Lisa Klaveness.

Klaveness, que forma parte de la Ejecutiva del máximo organismo del fútbol mundial, representará a la NFF en el congreso de la FIFA de este jueves.

“Se trata de que la FIFA, por medio de su presidente, ha quebrantado las reglas sobre neutralidad política al otorgar este premio de la Paz. Y queremos que el comité lo estudie”, afirmó Klaveness.

Klaveness resaltó que la Federación Noruega se opuso en su día a la creación del galardón, que considera sin legitimidad.

“Criticamos que se instituyera el galardón. No tenía ninguna base en el congreso de la FIFA. No tiene ninguna legitimidad y claramente excede el mandato de la FIFA. Es grave que se funde un premio político sin ningún arraigo”, afirmó la líder noruega.