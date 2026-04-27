La Federación de Fútbol Noruega (NFF) se mostró a favor de abolir el Premio de la Paz creado por la FIFA. (Foto: Difusión)
La Federación de Fútbol Noruega (NFF) se mostró a favor de abolir el Premio de la Paz creado por la FIFA. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia EFE
Agencia EFE

La Federación de Fútbol Noruega (NFF) se mostró este lunes a favor de abolir el Premio de la Paz creado por la FIFA y anunció que apoyará una denuncia por violar la neutralidad política al entregarle el galardón al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Hemos decidido que la apoyaremos y que enviaremos una carta a la FIFA para pedirle a su comité ético que tramite la queja”, dijo hoy en rueda de prensa la presidenta de la NFF, Lisa Klaveness.

LEA TAMBIÉN: Presidente de la FIFA: “Irán estará en la Copa del Mundo”, pero ¿en qué sedes?

Klaveness, que forma parte de la Ejecutiva del máximo organismo del fútbol mundial, representará a la NFF en el congreso de la FIFA de este jueves.

“Se trata de que la FIFA, por medio de su presidente, ha quebrantado las reglas sobre neutralidad política al otorgar este premio de la Paz. Y queremos que el comité lo estudie”, afirmó Klaveness.

Klaveness resaltó que la Federación Noruega se opuso en su día a la creación del galardón, que considera sin legitimidad.

“Criticamos que se instituyera el galardón. No tenía ninguna base en el congreso de la FIFA. No tiene ninguna legitimidad y claramente excede el mandato de la FIFA. Es grave que se funde un premio político sin ningún arraigo”, afirmó la líder noruega.

TE PUEDE INTERESAR

FIFA aprobará un presupuesto récord de ingresos de US$ 14,000 millones
¿Cómo quedó el partido Irak vs. Bolivia por repechaje a la Copa Mundial FIFA 2026?
Presidente de la FIFA: “Irán estará en la Copa del Mundo”, pero ¿en qué sedes?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.