Irak llega a Monterrey con el peso de 40 años de espera sobre sus espaldas y la ilusión intacta de volver a pisar una Copa Mundial de Fútbol. En el Estadio BBVA, escenario mundialista en el norte de México, la selección dirigida por el australiano Graham Arnold se juega mañana el último boleto disponible ante Bolivia, en un duelo que trasciende lo deportivo. No es solo un partido de repechaje: es la oportunidad de reescribir una historia que quedó detenida en México 1986, cuando los iraquíes disputaron su única cita mundialista y se marcharon con derrotas ajustadas ante Paraguay, Bélgica y el anfitrión. Ahora, frente a otro rival sudamericano, Irak busca transformar la nostalgia en una nueva página de gloria.

¿Quién ganó el partido Irak vs. Bolivia en vivo hoy por repechaje al Mundial 2026?

Sigue el resultado final del partido Irak vs. Bolivia en vivo y en directo por el repechaje a la Copa del Mundo 2026.

EQUIPOS GOLES RESULTADO IRAK — — BOLIVIA — —

Previa del Irak vs. Bolivia

El camino hasta aquí no ha sido sencillo para el conjunto asiático. Las dificultades logísticas derivadas del conflicto en Oriente Medio complicaron su llegada a Monterrey, pero una vez instalados, los hombres de Arnold encontraron calma, tiempo para entrenar y una motivación que crece con cada sesión. El plan está claro: un equipo compacto detrás, una línea de cuatro sólida pese a la baja de Ahmed Yahya, y un ataque que se apoyará en el talento del centrocampista Zidane Iqbal, del FC Utrecht, y en la capacidad goleadora de Aymen Hussein, del Al-Karma SC, junto al ímpetu del joven Ali Jasim, de 22 años. Sobre ellos recae la misión de quebrar la resistencia boliviana y devolver a Irak a la élite del fútbol mundial.

Enfrente estará una Bolivia que llega crecida, empujada por una eliminatoria sudamericana heroica en la que fue capaz de tumbar al poderoso Brasil y de sobrevivir al repechaje. En la semifinal, la ‘verde’, situada en el puesto 76 del ránking FIFA, remontó un marcador adverso para derrotar 2-1 a Surinam, con goles de Moisés Paniagua y Miguel Terceros. Este último, la gran joya del fútbol boliviano, suma 8 tantos en sus últimos 12 encuentros de eliminatoria y asumirá mañana el rol de líder ofensivo, decidido a derribar la estructura defensiva iraquí y a romper una sequía mundialista que se extiende desde Estados Unidos 1994. Para Bolivia, también es el partido más importante en tres décadas, el punto de inflexión que puede separar la frustración de la gloria.

El duelo se cocina entre la épica y la tensión, con detalles que pueden inclinar la balanza. Bolivia llega pendiente del estado físico del lateral Diego Medina, lesionado en la práctica y a la espera de un diagnóstico que podría abrirle la puerta a Lucas Macazaga en el once inicial, mientras el resto del plantel de Óscar Villegas se reporta en óptimas condiciones. Irak, por su parte, confía en que la adversidad previa se transforme en carácter sobre el césped. Cuando el árbitro marque el inicio, los dos equipos sabrán que no hay margen para el error: noventa minutos, quizá algo más, decidirán quién se gana el derecho de compartir el grupo I con Francia, Noruega y Senegal en el Mundial del próximo verano, y quién deberá seguir soñando desde casa.