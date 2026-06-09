Un estudio elaborado por Netquest para Betsson reveló que el 61% de los peruanos planea ver la mayor cantidad posible de partidos del Mundial, el porcentaje más alto entre los cinco países evaluados: Perú, Argentina, Brasil, Chile y Colombia. Además, el 85% afirma que seguirá el torneo con la misma intensidad o más que en Qatar 2022, mientras que un 36% asegura que incluso le prestará mayor atención.

Para Andrea Rossi, Director Comercial para Latinoamérica de Betsson Group, estos resultados reflejan una característica particular del mercado peruano. “Este 61% es el porcentaje mayor de deseo de ver el Mundial a nivel regional. Aunque el peruano tal vez no es tan extrovertido a nivel deportivo como en otros países, demuestra siempre que es una persona que ama el deporte”, comentó Rossi a Gestión.

La pregunta para la industria es qué ocurre cuando millones de personas siguen un evento deportivo de manera intensiva, incluso sin la participación de su selección. La respuesta parece estar en el crecimiento del consumo, la actividad digital y la captación de nuevos usuarios.

Un mercado que sigue creciendo

La oportunidad se vuelve más evidente cuando se observa el comportamiento de los apostadores. El estudio señala que el 46% de los peruanos considera muy probable apostar durante el Mundial 2026, el porcentaje más alto de la muestra regional. Además, Perú lidera la participación en apuestas de fútbol entre los países evaluados.

Perú registra la mayor proporción de aficionados que considera muy probable apostar durante el Mundial 2026, por encima de Colombia, Chile, Brasil y Argentina. (Foto: Diseño Gestión)

Rossi atribuye parte de ese resultado a la evolución que ha tenido el mercado local durante los últimos años. “Perú es un mercado que, en mi opinión, es el más maduro a nivel del segmento de apuesta deportiva de Latinoamérica. Es una industria conocida, es una industria popular que tomó impulso después de la regulación del juego”, sostuvo.

La madurez del mercado también se refleja en la relevancia que tiene el país para la compañía. Betsson ingresó al Perú en 2008, convirtiéndolo en su primer mercado en América Latina.

“Perú es uno de los pilares de la región. Fue nuestro primer mercado y mucho de lo que aprendimos en Perú lo pudimos exportar a otros países. Todo lo que impulsó nuestro desarrollo en Latinoamérica empezó en Perú”, afirmó.

La compañía no revela el peso específico del país dentro de sus resultados regionales, pero reconoce que forma parte de los mercados estratégicos para su operación en la región.

Más de la mitad de los peruanos encuestados afirma apostar de manera frecuente u ocasional en fútbol, el porcentaje más alto entre los mercados analizados por Netquest para Betsson. (Foto: Diseño Gestión)

La verdadera apuesta: captar nuevos usuarios

Si algo aprendió la industria durante Qatar 2022 es que los mundiales no solo incrementan la actividad de quienes ya apuestan, también atraen a una gran cantidad de consumidores ocasionales. Ese fenómeno explica por qué las empresas del sector observan la Copa del Mundo como una ventana de crecimiento.

Según Rossi, durante el Mundial de Qatar el número de nuevos usuarios de Betsson aumentó alrededor de 170%. “Es el momento para la captación porque se abre el embudo. No son solamente los apasionados más focalizados en el deporte, sino que también atrae a personas interesadas por el evento principal que se juega cada cuatro años”, explicó.

La lógica detrás del negocio, sin embargo, tiene un matiz interesante. Aunque el volumen total de apuestas suele dispararse durante el Mundial, el monto promedio apostado por usuario no necesariamente sigue la misma tendencia.

“Hay mucho más volumen y muchos más clientes, pero tienden a apostar menos porque son mucho más recreacionales. Participan de manera esporádica y solo durante la Copa del Mundo”, indicó. En otras palabras, el crecimiento durante un Mundial se explica más por la llegada masiva de nuevos usuarios que por un aumento en el gasto individual de cada apostador.

Ese comportamiento es relevante porque permite entender por qué las empresas priorizan estrategias de adquisición de clientes durante estos eventos, incluso cuando el ticket promedio puede disminuir temporalmente.

El 85% de los peruanos afirma que seguirá el Mundial 2026 con la misma intensidad o más que Qatar 2022, pese a la ausencia de la selección peruana. (Foto: iStock)

Marketing, tecnología y una industria cada vez más móvil

Para aprovechar el impulso que genera el torneo, Betsson ha reforzado tanto sus acciones comerciales como sus capacidades tecnológicas.

La empresa confirmó que realizó una inversión específica para el Mundial y desplegará campañas de marketing en televisión, plataformas digitales, contenidos e iniciativas con creadores de contenido. “Hicimos una inversión ad hoc para el evento. Vamos a estar promocionando la marca a través de una campaña de 360 grados”, señaló Rossi.

Pero el esfuerzo no se limita a la publicidad. La compañía también se prepara para gestionar un aumento en el tráfico y la actividad dentro de su plataforma.

Actualmente, según la casa de apuestas, alrededor del 85% de la actividad de Betsson ya se desarrolla desde dispositivos móviles, entre aplicaciones y versiones web adaptadas para celulares. “Pasamos de una necesidad de ser mobile first a volvernos prácticamente un negocio móvil”, resumió el ejecutivo.

La tendencia refleja una transformación más amplia de la industria. Si hace algunos años predominaban las apuestas realizadas antes de los partidos, hoy el mercado incorpora funciones en tiempo real, herramientas de personalización y experiencias diseñadas específicamente para usuarios móviles.

La tecnología también comienza a jugar un papel cada vez más relevante en la evolución del sector. Betsson ya utiliza inteligencia artificial para generar información y análisis previos a los partidos dentro de su plataforma. Sin embargo, uno de los usos más importantes está relacionado con la identificación temprana de conductas de riesgo.

“A través de la inteligencia artificial podemos determinar con anticipación cuándo hay riesgo de un comportamiento más agresivo y prevenir situaciones relacionadas con el juego responsable”, mencionó Rossi.

Andrea Rossi, director comercial de Betsson para Latinoamérica, sostiene que Perú es uno de los mercados más maduros de apuestas deportivas de la región. "Es un pilar para nosotros", dijo a Gestión. (Foto: Betsson)

La batalla por los nuevos usuarios

La expectativa no es menor. Betsson espera que el torneo vuelva a convertirse en un motor de captación de clientes y se acerque a ese 170% en nuevos usuarios que registró en Qatar 2022. “Apuntamos al Mundial como una oportunidad para incrementar de manera importante nuestra actividad y nuestra cuota de mercado en Perú”, concluyó Rossi.

La diferencia es que esta vez Perú no estará en la cancha. Aun así, los indicadores sugieren que el interés de los aficionados se mantendrá intacto. Para una industria que compite por captar usuarios, aumentar actividad y ganar participación de mercado, la ausencia de la selección peruana no necesariamente implica un partido perdido.