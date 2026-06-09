Pese a no haber clasificado,hay interé por parte de los peruanos en el Mundial (Foto: Archivo)
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Eduardo Sotelo
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La ausencia de Perú en el Mundial podría sugerir un menor entusiasmo de los aficionados locales por el torneo. Sin embargo, los datos muestran un escenario distinto. Lejos de perder atractivo, el torneo mantiene una capacidad de convocatoria que podría traducirse en una importante oportunidad comercial para la industria de apuestas deportivas. Operadores como Betsson ya elaboran su estrategia.

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