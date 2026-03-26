A tres meses de la cita mundialista, Miami entra en cuenta regresiva mientras los alquileres se quintuplican. Foto :wfla
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Karen Guardia Quispe
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A tres meses de la Copa del Mundo, las propiedades en Miami (Florida) —especialmente las adquiridas por ciudadanos peruanos— comienzan a revalorizarse ante la cercanía de este evento deportivo. Y este contexto también está impulsando la compra de inmuebles por parte de peruanos en Estados Unidos. ¿Cuánto podrían ganar los peruanos con propiedades en este país y cómo evoluciona la demanda inmobiliaria entre los connacionales?

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