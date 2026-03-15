Las zonas en dónde se está viendo la mayor proliferación de estos proyectos son La Florida, Magisterio y Huancaro. (Foto: Difusión)
Las zonas en dónde se está viendo la mayor proliferación de estos proyectos son La Florida, Magisterio y Huancaro. (Foto: Difusión)
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Paolo Rojas
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Crece oferta la oferta inmobiliaria en Cusco. En lo que va del año, la ciudad experimenta una proliferación de proyectos de vivienda, específicamente de departamentos. Las constructoras miran con buenos ojos el mercado cusqueño y apuestan por las edificaciones en zonas aledañas al centro histórico.

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