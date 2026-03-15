John González, presidente de la Cámara De Comercio de Cusco, señaló que, en comparación con el 2025, se registró un crecimiento de entre 10% y 15% en el aumento de edificios en la región.

“Lo que mayormente vemos es que en los alrededores de Cusco, las edificaciones ya no son como antes, de dos o tres pisos; sino que se tiende a construir cuatro o cinco pisos a más. Del mismo modo, en las avenidas principales, que normalmente se veía edificios de hasta 12 pisos como máximo, en algunos casos se está superando esa altura. Ello debido a que los parámetros (de construcción) en Cusco se han incrementado”, explicó.

El líder gremial comentó que las zonas en donde se está viendo la mayor proliferación de estos proyectos son La Florida, Magisterio y Huancaro. Por otro lado, en Santa Mónica y Larapa, donde anteriormente hubo un boom de construcciones, se ha reducido el volumen de edificaciones.

Por su parte, Cinthia Pasache, gerente comercial de Best Place to Live, comentó que el mercado inmobiliario en Cusco está evolucionando hacia una nueva etapa donde el foco ya no es solo construir más, sino construir mejor para el cliente final.

“Vemos una demanda cada vez más informada, que compara proyectos, evalúa calidad de servicio y busca experiencias de vivienda más completas. En ese sentido, sí existe espacio para nuevos proyectos, pero aquellos que realmente entiendan a esta nueva generación de compradores”, detalló.

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Apuesta por departamentos de menor tamaño

Desde la Cámara de Comercio de Cusco detallan qué antes se construían departamentos desde 70 m2 hasta más de 100 m2, pero ahora las personas buscan viviendas más reducidas.

“En las zonas mencionadas ( La Florida, Magisterio y Huancaro) han empezado a construir departamentos de uno o dos dormitorios, con áreas de 40 m2 o 45 m2. Esto debido a una demanda por espacios de este tamaño, que también son más económicos”, precisó González.

El representante gremial comentó que hay un grupo importante de jóvenes profesionales que en su búsqueda de la independencia, y al no contar con un capital tan grande, optan por opciones de vivienda que estén a su alcance monetario.

Por otro lado, Cinthia Pasache mencionó que Cusco tiene un atractivo único porque combina valor cultural, turismo internacional y calidad de vida, lo que genera oportunidades tanto para vivienda principal como para segunda residencia.

“Pero además, vemos un cambio importante: hoy las empresas que llegan a la región no solo buscan aprovechar el crecimiento del mercado, sino diferenciarse a través de la satisfacción del cliente. En mercados como Cusco, donde la identidad del lugar es tan fuerte, los proyectos que realmente conectan con las personas (respetando el entorno y ofreciendo una buena experiencia de vivienda) son los que terminan destacando”, explicó.

Precios por zonas

González indicó que en estos momentos el precio de un departamento ya terminado, de entre 40 m2 a 45 m2, está costando entre US$ 70,000 y US$ 80,000.

“En el caso de un departamento de entre 100 m2 a 120 m2, el costo varía entre los US$ 180,000 hasta US$ 200,000″, añadió.

Respecto al metro cuadrado, los precios oscilan entre los US$ 1,600 y US$ 1,800 en promedio. No obstante, hacia el Valle Sagrada y zonas cercanas al aeropuerto, el ticket es mucho menor.

“En la zona del del Valle Sagrado tú ves terrenos que están sobre la base de US$ 200 a US$ 300. Ello debido a la lejanía con la ciudad y que son lotes que no están saneados, no cuentan con luz ni agua ni desagüe”, recalcó.

Proyecciones

John González señaló que, hasta el momento y según el dinamismo del mercado, se espera que el crecimiento del sector inmobiliario en la región se mantenga entre un 10% y 15%.

Por otro lado, comentó que el Fenómeno de El Niño no tendría un impacto severo en la oferta y demanda de viviendas de Cusco, como si lo tendría en otras regiones, sobre todo de la costa.

“Diría yo que Cusco es una zona privilegiada, ya que no está siendo muy afectada por estos fenómenos naturales. No hemos tenido problemas o reportes de desastres naturales de gran magnitud y esto es algo que le da atractivo para los inversionistas”, dijo.