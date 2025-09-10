La dimensión mínima de una casa es distinta cuando se trata de una Vivienda de Interés Social (VIS).
La dimensión mínima de una casa es distinta cuando se trata de una Vivienda de Interés Social (VIS).
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

El Ministerio de Vivienda publicó el pasado 27 de agosto un proyecto de resolución que actualizará algunas definiciones del Reglamento Nacional de Edificaciones. Y también se regulan aspectos referidos a las dimensiones mínimas de las viviendas (Resolución Ministerial N° 214-2025-VIVIENDA).

TE PUEDE INTERESAR

Ni ladrillo, ni drywall: la alternativa de construcción de Sipatec rumbo a 200 primeras casas
No solo casas de campo y playa, conozca la nueva apuesta inmobiliaria en Ica
Departamentos, comida y la remodelación de un mercado: la ‘carta’ de Surquillo
Scotiabank: baja de dólar ha reducido el valor de las viviendas en el país
Viviendas en Lima, Santiago y CDMX bajo la lupa: ¿cómo es la oferta y dónde se paga menos?
¿Viviendas “exclusivas” para alquiler?: este es el plan del Perú para que crezca este mercado

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.