Martín Villanueva, gerente de Negocio Inmobiliario, señaló que los tres mercados analizados exhiben una tendencia común: la reducción en el tamaño de las viviendas. En Santiago de Chile, por ejemplo, se han identificado departamentos de hasta 21 o 22 metros cuadrados (m2).

La preferencia mayoritaria corresponde a las tipologías de un dormitorio y un baño, que hoy representan el 36% de las ventas, impulsadas por la inversión y la cercanía al centro de la ciudad. “Incluso se han desarrollado viviendas de hasta 19 m2, aunque la superficie promedio de las ventas de un dormitorio es de 35 m2”, precisó.

Por otro lado, las viviendas de dos dormitorios concentran el 34% de las ventas, con un área promedio de 56 m2, mientras que las de tres dormitorios con un baño predominan en proyectos de vivienda subsidiada o social.

En el caso de Lima, Villanueva comentó que las ventas de departamentos de un dormitorio han crecido con fuerza , principalmente dirigidos a parejas jóvenes o sin hijos que buscan cercanía a los centros de trabajo. “En 2015 o 2016 representaban alrededor del 9% o 10%. En 2024 llegaron al 23%, y en 2025 ya alcanzan el 25% de la demanda. Para 2026 podrían subir otro punto porcentual más ”, anotó.

Agregó que otro factor que está impulsando la demanda por departamentos de una sola habitación es el interés de muchas familias en adquirir un segundo inmueble con fines de inversión . “Hoy en día existe un apetito creciente por invertir. Cada vez más familias deciden destinar su capital a la compra de propiedades para luego rentarlas. La compra como inversión para alquilar se ha vuelto una tendencia clara. Y es por eso que también en el Perú están despegando, aún de manera incipiente, los proyectos multifamily, que se enfocan estrictamente en el alquiler”, manifestó el ejecutivo de Tinsa by Accumin.

Recordó que en la capital de Perú ya se ofrecen departamentos de 35 m2 en distritos de alto nivel socioeconómico, como San Isidro, que desde 2015 flexibilizó la normativa para permitir áreas más reducidas. En contraste, en Barranco, donde en su momento se lanzaron unidades de hasta 25 m2, la regulación cambió en sentido contrario y hoy exige un mínimo de 60 m2.

En Ciudad de México (CDMX), en cambio, la tipología de una habitación ha ganado terreno en zonas específicas, sobre todo en proyectos orientados a la inversión y la renta. “La vivienda se ha vuelto más pequeña o compacta, pasando de un tamaño promedio de 90 m2 en 2016 a 70 m2 hoy en día”, mencionó. En esta capital, la vivienda mínima debe ser de 30 m2, mientras que los inmuebles con áreas menores se consideran estudios, con un enfoque cercano al modelo hotelero.

¿Venta en planos o terminados?

Una de las particularidades del mercado peruano es la posibilidad de vender viviendas desde la etapa de planos, lo cual no ocurre en Santiago de Chile ni CDMX . “En Chile, para vender una vivienda, el edificio tiene que estar terminado y recién ahí se gestionan los créditos hipotecarios”, explicó el especialista.

En Perú, en cambio, la construcción puede financiarse tanto con los desembolsos del banco como con los créditos hipotecarios que los compradores van inyectando desde la preventa.

En el caso de México, el esquema es similar al de Chile, pues no se trabaja con ventas desde planos. La diferencia responde, principalmente, a cuestiones de seguridad hacia el comprador, pues se busca evitar que una familia se endeude en un proyecto que podría no llegar a concretarse.

En Perú, si bien existe esta flexibilidad, también hay mecanismos de cautela. Al respecto, Villanueva recordó que es recomendable invertir en proyectos respaldados por entidades financieras sólidas, las cuales no financian iniciativas inviables. “Normalmente se espera que en Perú un proyecto tenga una rentabilidad de entre 10% y 15%. Un 20% sería ideal, pero si está por debajo del 10% simplemente no es atractivo ni para el banco ni para el desarrollador”, precisó.

En ese sentido, los bancos también suelen exigir una cuota de preventa que varía entre el 20% y 30%. Alcanzar este nivel es una señal positiva, explicó, pues indica que el proyecto tiene demanda y está bien enfocado, lo que aumenta la probabilidad de que se venda por completo.

¿En qué ciudad es más cara y más barata una vivienda?

En cuanto a precios, el valor promedio de un departamento en Santiago de Chile bordea los US$ 186,000 , mientras que el metro cuadrado alcanza los US$ 800, en un contexto de reducción progresiva de las áreas privadas. Villanueva detalló que, durante el primer trimestre de 2025, las ventas alcanzaron los niveles más bajos registrados en la capital, pues no superaron las 5,000 unidades.

En detalle, casi el 90% de las viviendas vendidas correspondieron a proyectos verticales y el stock continúa a la baja, lo cual es visto de manera positiva porque permite absorber la oferta disponible y facilita la incorporación paulatina de nuevas iniciativas. Respecto al comportamiento del inventario, Villanueva explicó que en Chile —al igual que en México— se observa una desaceleración, influida por factores macroeconómicos.

Entre ellos, el aumento de las tasas hipotecarias y, sobre todo, el mecanismo de financiamiento. En el Perú, la cuota de un crédito hipotecario se mantiene fija a lo largo de los años, pero en Chile se trabaja con Unidades de Fomento (UF), lo que significa que las cuotas están indexadas a la inflación y terminan aumentando en el tiempo.

Así, una deuda que en Perú puede resultar manejable a 15 o 20 años, en Chile se encarece gradualmente. Estas condiciones, sostuvo, han impactado de manera adversa en la compra de viviendas y explican el crecimiento del mercado de alquileres.

En tanto, en CDMX, de acuerdo con el estudio, actualmente existen más de 1,000 proyectos activos distribuidos en 16 alcaldías, de los cuales el 99% corresponde a oferta vertical (departamentos). En el primer trimestre de 2025, se vendieron cerca de 6,700 unidades, lo que significó un aumento anual de 4.4%, aunque con una contracción respecto al trimestre anterior, por factores estacionales.

“La mayor concentración de ventas se ubica en los segmentos medio y medio bajo, donde existe una mayor demanda de vivienda asequible. En cambio, el segmento de lujo, pese a representar el 25% del total de proyectos, apenas alcanzó el 10% de las ventas”, mencionó.

En cuanto a precios, en la Ciudad de México (CDMX), el valor de una vivienda se ubica en torno a los US$ 200,000 , mientras que el precio por metro cuadrado mantiene una tendencia al alza de entre 3% y 6%, lo que evidencia que, en términos reales, el costo de la vivienda continúa encareciéndose, explicó Villanueva.

En Lima , el precio promedio de la vivienda se mantiene en torno a los US$ 130,000, lo que la convierte en la capital con el valor más bajo en comparación con CDMX y Santiago de Chile . “El mercado está orientado principalmente a los segmentos residencial y medio, con viviendas que oscilan entre US$ 65,000 y US$ 250,000, que son las de mayor rotación. El segmento luxury, en cambio, representa apenas el 5% de la oferta. Geográficamente, los proyectos más económicos se ubican en las periferias, sobre todo en Lima norte y este, mientras que el sur concentra un mercado distinto, enfocado en segundas viviendas y casas de playa”, detalló.

Al cierre del primer trimestre de 2025, el stock disponible alcanzaba alrededor de 26,000 unidades, lo que representa una variación de 8.7%. A diferencia de México y Chile, en Perú las cifras de stock solo consideran los proyectos o etapas ya abiertas a la venta, sin incluir aquellas unidades que aún no han sido lanzadas.

“Con un stock de 26,000 unidades y un promedio de 5,000 ventas por trimestre, se estima que la oferta disponible podría agotarse en alrededor de 15 meses. Tras la ralentización en los lanzamientos posterior a la pandemia, desde 2024 los indicadores muestran una recuperación positiva. Para 2025 se proyecta un crecimiento superior al 10% tanto en ventas como en oferta de vivienda respecto al año anterior “, anotó.

Las zonas más baratas y caras en CDMX, Lima y Santiago

Según el análisis de Tinsa by Accumin, en CDMX, los precios más elevados de viviendas se concentran en colonias tradicionales de alto perfil. A la cabeza se encuentra sectores como el Bosque de Chapultepec I Sección, con un valor unitario promedio de 222,243.21 pesos. Le siguen Polanco y Lomas de Reforma, donde los valores superan los 144,000 pesos.

En contraste, las zonas más accesibles se localizan hacia el sur y oriente de la capital. Colonias como El Toro, Ampliación Tepepan y San Juan de Aragón registran precios desde 15,178.57 pesos.

En la capital peruana, el distrito de Miraflores encabeza la lista de las zonas más caras, con un precio promedio de S/ 9,548.44 por m2 para una superficie de 85.1 m2. A esa jurisdicción, le siguen San Isidro y Barranco, con valores de S/ 9,242 y S/ 8,289 por m2, respectivamente, ambos también reconocidos como referentes de la vida residencial de alto nivel.

En contraste, los distritos de Puente Piedra, Carabayllo y San Martín de Porres registran precios mucho más accesibles, que parten desde S/2,166.67 por m2 para superficies de 60 m2.

En la capital chilena, el análisis reveló que los precios premium se concentran en proyectos como Edificio Parque Valle Alegre o Cumbres de Santa María, que alcanzan valores superiores a 53,000 UF, equivalentes a unos 2,067 millones de pesos chilenos. En el otro extremo, desarrollos como Condominio Sole (diferentes etapas) y Portal Oriente II en Melipilla parten desde 1,470 UF, es decir, cerca de 57 millones de pesos chilenos.