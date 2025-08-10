A continuación, presentamos cuatro errores comunes que se presentan al comprar un departamento.

1. Mala ubicación del departamento en el condominio. Será importante conocer las zonas vecinas al departamento. Si está cerca al área de parrillas podría implicar ruidos y olores molestos por actividades de los vecinos.

O peor aún, si el departamento está cerca a la sala de eventos del condominio, el riesgo de tener ruidos de fiestas será frecuente. Por ello, esos departamentos suelen tener un precio menor. Será importante que la persona interesada tenga en cuenta este factor antes de decidir concretar la compra del inmueble.

2. Acceso a luz natural. Será relevante conocer el nivel de luz natural al que accederá el departamento. Incluso este factor hace que el precio del departamento varíe.

Para ello se recomienda visitar el departamento en oferta o si aún está en construcción, conocer la orientación que tendrá respecto al sol y las dimensiones de las edificaciones vecinas, para saber si estas podrían bloquear el acceso a la luz natural del inmueble. Se aconseja revisar el potencial de construcción de inmuebles vecinos, ya que en un futuro la construcción de un edificio vecino podría bloquear la vista y acceso a luz natural de nuestro departamento.

Otro aspecto: la presencia de un edificio vecino a la misma altura del departamento a adquirir hace perder privacidad, pues tendrán acceso a una vista directa hacia nuestra vivienda.

3. Respaldo para ascensores. Otro detalle a tener en cuenta al escoger un departamento en un piso que requiere del uso de ascensor será que el edificio cuente con un grupo electrógeno. Esto para evitar incomodidades de subir por las escaleras en caso de un corte intempestivo de energía que deje inoperativos a los ascensores. No todos los condominios cuentan con grupo electrógeno.

“Todo ello son variables diferenciadoras, detalles a mirar que influyen en el precio de un departamento”, subrayó Antonio Espinosa, director de nuevos negocios de la inmobiliaria Desarrolladora.

4. Cocheras amplias. También será importante revisar que el estacionamiento a comprar tenga un ancho por encima del mínimo exigido, para así facilitar el estacionamiento de camionetas.

Tener un estacionamiento angosto, que no calce con el vehículo que usamos, nos generará un dolor de cabeza permanente que puede hacer arrepentirnos de la compra del departamento.