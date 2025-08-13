La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) anunció que ya se encuentra abierta la convocatoria para participar en la primera subasta pública de terrenos estatales del 2025, la misma que es “una nueva e inmejorable oportunidad para adquirir terrenos para el desarrollo de proyectos de inversión”, destacó.

En esta ocasión, se subastarán 25 predios del Estado, que suman una extensión total de 2,295,728.04 m2, de los cuales, 16 se encuentran en la Región Lima (15 de ellos ubicados en la Playa Quita Calzón en Barranca y 01 en Huacho, distrito y provincia de Huaura); 07 en la Región Áncash (ubicados todos en el distrito y provincia de Huarmey) y 02 en la Región Moquegua (ambos ubicados en el distrito y provincia de Ilo).

Para participar de la subasta y adjudicarse uno de estos predios estatales, se debe cumplir con la presentación del sobre que incluya la propuesta económica respectiva, la cual se realizará únicamente el 09 de setiembre de 2025 , de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., de forma presencial en la Unidad de Trámite Documentario de la SBN.

El acto público se realizará de manera presencial el próximo 03 de octubre , en la sede institucional de la SBN, ubicada en la Calle Chinchón N° 890, San Isidro, Lima.

Cabe resaltar que la subasta se efectuará en presencia de un notario público bajo la modalidad a sobre cerrado, con posibilidad de mejoramiento de oferta a viva voz y puja abierta a tiempo fijo. La subasta de predios estatales es un mecanismo de compraventa que tiene por finalidad incentivar la inversión privada.

Los interesados en participar pueden revisar las bases, el listado de predios y sus respectivos planos que se encuentran disponibles en el siguiente enlace: https://web.sbn.gob.pe/subastas/i-subasta-publica-2025. De igual forma, pueden enviar sus consultas hasta el 08 de setiembre a través del correo electrónico portafolio@sbn.gob.pe.