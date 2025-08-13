La subasta se efectuará bajo la modalidad a sobre cerrado, con posibilidad de mejoramiento de oferta a viva voz y puja abierta a tiempo fijo. Foto: Indecopi / Difusión
La subasta se efectuará bajo la modalidad a sobre cerrado, con posibilidad de mejoramiento de oferta a viva voz y puja abierta a tiempo fijo. Foto: Indecopi / Difusión
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) anunció que ya se encuentra abierta la convocatoria para participar en la primera subasta pública de del 2025, la misma que es “una nueva e inmejorable oportunidad para adquirir terrenos para el desarrollo de proyectos de inversión”, destacó.

En esta ocasión, se subastarán 25 predios del Estado, que suman una extensión total de 2,295,728.04 m2, de los cuales, 16 se encuentran en la Región Lima (15 de ellos ubicados en la Playa Quita Calzón en Barranca y 01 en Huacho, distrito y provincia de Huaura); 07 en la Región Áncash (ubicados todos en el distrito y provincia de Huarmey) y 02 en la Región Moquegua (ambos ubicados en el distrito y provincia de Ilo).

LEA TAMBIÉN: Las dos formas de inversión en una vivienda y cómo alcanzar la mayor rentabilidad

Para participar de la subasta y adjudicarse uno de estos , se debe cumplir con la presentación del sobre que incluya la propuesta económica respectiva, la cual se realizará únicamente el 09 de setiembre de 2025, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., de forma presencial en la Unidad de Trámite Documentario de la SBN.

El acto público se realizará de manera presencial el próximo 03 de octubre, en la sede institucional de la SBN, ubicada en la Calle Chinchón N° 890, San Isidro, Lima.

LEA TAMBIÉN: Revise el condominio a detalle: cuatro errores comunes al comprar un departamento

Cabe resaltar que la subasta se efectuará en presencia de un notario público bajo la modalidad a sobre cerrado, con posibilidad de mejoramiento de oferta a viva voz y puja abierta a tiempo fijo. La subasta de predios estatales es un mecanismo de compraventa que tiene por finalidad incentivar la .

La subasta se realizará el 3 de octubre. Foto: SBN.
La subasta se realizará el 3 de octubre. Foto: SBN.

Los interesados en participar pueden revisar las bases, el listado de predios y sus respectivos planos que se encuentran disponibles en el siguiente enlace: . De igual forma, pueden enviar sus consultas hasta el 08 de setiembre a través del correo electrónico .

TE PUEDE INTERESAR

Líneas de Nasca: Fiscalía investiga a alcalde de Nasca y funcionarios por reducción de terrenos
Terrenos industriales suman cerca de 40 predios, ¿dónde está la nueva oferta?
Ampliación de plazo para formalizar terrenos agrícolas, los riesgos detrás de reciente ley
Municipalidad de Lima subastará 7 terrenos para proyectos inmobiliarios: ¿Cómo inscribirse?
Serpar subastará 77 terrenos urbanos en diversos distritos de Lima: ¿Cómo participar?
Indecopi rematará casas y terrenos ubicados en Lima y Cajamarca: Sepa los detalles
Arequipa: recuperan 35 hectáreas de terrenos invadidos en el Proyecto Majes Siguas II

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.