En las últimas semanas, el tipo de cambio del dólar en el Perú se ha mantenido por debajo de los S/ 3.60 y consolidando uno de sus niveles más bajos en lo que va del año, lo que ha impactado positivamente en el mercado inmobiliario.

A este contexto se suma un entorno financiero favorable, según datos del Banco Central de Reserva del Perú la tasa promedio de los créditos hipotecarios en soles se ubica actualmente en torno al 7.8% anual, el nivel más bajo desde inicios del 2022.

Esta tasa refleja el costo del financiamiento que ofrecen los bancos. Cuando baja, como ahora, la cuota mensual es más accesible y se paga menos en intereses totales durante la vida del crédito.

Ante este escenario, Marco Higueras, gerente de Reyna Grupo Inmobiliaria, comparte cuatro recomendaciones para quienes están evaluando la compra de una vivienda:

1) Financiarse en soles y a tasa fija

Con un tipo de cambio bajo y tasas históricamente competitivas, los créditos en moneda local permiten evitar el riesgo cambiario y mantener cuotas estables.

2) Convierte parte del ahorro en dólares para aumentar la cuota inicial

Si tienes ahorros en dólares, el tipo de cambio actual que está por debajo de S/ 3.60, te permite obtener más soles por cada billete verde.

“Hemos visto a varios compradores aprovechar este escenario para cubrir el 50% de inicial sin recurrir a préstamos personales. Eso mejora su perfil crediticio y les da acceso a mejores tasas”, comenta el gerente.

3) Prepaga el capital si ya tienes una hipoteca en soles

Adelantar pagos en este contexto puede significar un ahorro importante en intereses. Por ejemplo, prepagar S/ 10,000 hoy equivale a un ahorro aproximado de S/ 6,500 en intereses totales, en un crédito de 15 años con tasa del 7.8%.

4) Evalúa migrar de hipoteca en dólares a soles

Para quienes tienen créditos en dólares, pero ingresos en soles, es un buen momento para considerar la portabilidad crediticia. Varios bancos permiten trasladar el crédito sin comisión y bajo nuevas condiciones.

“En un contexto de tipo de cambio favorable y condiciones crediticias históricamente atractivas, el mercado inmobiliario peruano muestra señales claras de recuperación. Para quienes están evaluando adquirir una vivienda, los próximos meses podrían representar una oportunidad estratégica para tomar decisiones financieras bien informadas y sostenibles en el tiempo”, concluye Higueras.