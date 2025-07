La alcaldesa de Surquillo, Cintia Loayza, manifestó que varias empresas de desarrollo de departamentos construyen sus proyectos en avenidas principales como Aramburú, Tomás Marsano, Angamos, entre otros , sumándose próximamente otras inmobiliarias que aún gestionan permisos y que también iniciarán ejecución de obras.

“Surquillo es atractivo para todo lo que son proyectos de vivienda, pues su suelo tiene un menor valor por metro cuadrado (m2) en relación a distritos adinerados que están cercanos”, sostuvo la burgomaestre.

En ese sentido, la autoridad estimó que, dependiendo de la zona, el m2 en Surquillo tiene un precio promedio entre US$ 2,500 y US$ 2,800; en tanto que en distritos aledaños los montos por m2 son muy superiores, alcanzando los US$ 4,000. “Creemos que en los últimos años no hubo un alza significativa en el precio de terrenos por m2 en Surquillo, lo que hace viable la oportunidad de vivienda, sobre todo, por su ubicación estratégica”, destacó.

En este punto, Loayza resaltó no solo la amplia gama de negocios que existen en la zona, sino también servicios, como los 14 mercados (entre públicos y privados) que existen en el distrito. Así, resaltó el proyecto que se encamina para la modernización del Mercado Nº 1, el cual fue clausurado en agosto del 2024, debido a problemas de infraestructura por su antigüedad.

“Debemos implementar medidas de seguridad y sanidad; acciones con el sistema eléctrico y contra incendios, a fin de garantizar la vida y la salud de los vendedores y visitantes. En breve estaríamos realizando la convocatoria para el proceso de selección y ejecutar las mejoras requeridas”, detalló.

La alcaldesa proyectó que la apertura del centro de abastos —que albergará a más de 70 comerciantes— se deberá concretar durante el primer semestre del 2026; ello, en el marco del Proyecto Supermanzana Surquillo, iniciativa enfocado en recuperar los espacios públicos, impulsado por la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Banco Mundial.

Mercado N° 1 de Surquillo fue clausurado en agosto del 2024. (Foto: Municipalidad de Surquillo)

Más impulso a terrazas gastronómicas

En línea con el ‘boom’ gastronómico que afronta Surquillo, Loayza dijo esperar que al finalizar el 2025 se alcance las 100 terrazas gastronómicas ; ello, de la mano de un trabajo conjunto con los propietarios de los negocios.

Actualmente, el distrito cuenta con más de 20 terrazas debidamente constituidas y autorizadas, principalmente, en jirones como Dante, Santa Rosa, Manuel Irribarren, San Diego, entre otros.

“La implementación de las terrazas se acompaña de optimizaciones en la señalización, vías y seguridad. Nosotros estamos trabajando varias cuadras, como las inmediaciones del Mercado Nº 1 y la municipalidad, el jirón Dante; es decir, dentro del cuadrante de las avenidas Angamos, República de Panamá, Andrés Avelino Cáceres y Paseo de la República. Y, finalmente, ampliar para fin de año el cuadrante de las inmediaciones del Mercado N° 2; lo que queremos es que el Surquillo antiguo sea reconocido por su potencial gastronómico”, finalizó.

Cintia Loayza, alcaldesa de Surquillo. (Foto: Municipalidad de Surquillo)