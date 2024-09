“Hemos creado la marca BTH Residence. La prioridad es hacer proyectos junto con Leven. Es el match ideal para plasmar emociones en un sector tan tradicional”, dice Mario Figueroa Alayo, CEO de BTH Group. Revela que apostarán por “zócalos de desarrollo” como Magdalena, Pueblo Libre, Santa Catalina, Lince, Chorrillos y parte de Barranco, además de Surquillo.

En ese distrito, el precio del metro cuadrado oscila entre los US$ 1,500 y los US$ 1,800. La inversión inicial de The Rev, en partes iguales entre BTH y Leven, es de US$ 3 millones.

El inmueble de coliving será operado por BTH, y contará con 11 pisos y 21 departamentos. Los propietarios tendrán la opción de acceder a servicios de hotel, como housekeeping, lavandería, room service y mantenimiento, así como a las plataformas de venta de BTH para rentabilizar sus propiedades en caso de que deseen destinarlos al alquiler. “La idea es vivir en un edificio con la experiencia de un hotel”, subraya Figueroa.

Hacia futuro

La siguiente construcción, que comenzaría también en el 2025, será en San Bartolo, en uno de los terrenos con los que cuenta Leven. “El sur chico ya es una opción de primera vivienda”, afirma el ejecutivo. “Es una zona relativamente tranquila. No ha habido la explosión de, por ejemplo, Punta Hermosa, y tiene un plan de desarrollo urbano ordenado”, agrega.

Además, Figueroa asegura que posee un espacio de estacionamiento de 3,300 m2 al costado de la sede del hotel BTH en San Borja en el que se pueden construir hasta 14 pisos. “Con la experiencia que estamos adquiriendo vamos a levantar una torre inmobiliaria mixta; es decir, con viviendas, oficinas y centro comercial. Es un proyecto a mediano o a largo plazo”, adelanta.

Otros negocios

BTH evaluará el desarrollo del mercado en la búsqueda de oportunidades para nuevos hoteles. Actualmente tiene dos en Lima (San Isidro y San Borja), uno en Tacna y otro en Arequipa. Este negocio representa alrededor del 70% de los ingresos de la compañía. El empresario calcula que, en los próximos cuatro años, el rubro inmobiliario significará para ellos el 45%.

“Hoy ingresan dos millones menos de turistas, en comparación con el periodo previo a la pandemia. Este año podríamos mejorar la cifra que alcanzamos al cierre del 2023. Pero han entrado 15 hoteles nuevos a Lima y cinco al interior del país. En la capital hay 1,500 camas más que en el 2019. Han sido momentos difíciles para el rubro. El 65% de los hoteles está en nivel de insolvencia. Nosotros nos hemos mantenido firmes”, analiza Figueroa.

En el negocio de barberías de BTH —Mr. Jacobs— hay novedades. A finales de año se inaugurará un local en Miraflores o en Barranco que se sumará a los centros de estética que ya maneja la marca en San Isidro, San Borja y La Molina.

