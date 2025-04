El alcalde de la Municipalidad Distrital de Jesús María, Jesús Gálvez, señaló que a través de una gestión con la Municipalidad Metropolitana de Lima se consiguió que el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) asumiera el costo de la ejecución del proyecto de rehabilitación y mejoramiento del Campo de Marte.

La iniciativa demandará de una inversión de alrededor de S/ 26 millones e implica la intervención de 110,232 m2 de los 145,500 m2 que tiene el área total del establecimiento. Así, las obras estarán orientadas a una ampliación de 8,300 m2 de áreas verdes, plantación de 100 árboles nuevos, instalación de 300 farolas LED, colocación de 50 cámaras de videovigilancia, construcción de servicios higiénicos, entre otros.

“También vamos a cambiar el portón y las rejas que se pusieron en la época del terrorismo, tendremos un drone para el monitoreo; además, de una pista de trote de 5,100 m2 como la tiene el Parque Bicentenario. En la pista central vamos a tener la alameda recreativa familiar, donde contamos con la zona de gimnasios, juegos para niños, juegos inclusivos y demás”, explicó el burgomaestre.

Áreas verdes crecerán en 8,300 m2. (Foto: Municipalidad Distrital de Jesús María)

LEA TAMBIÉN:Inmobiliaria Conforta y su nueva apuesta que la llevará a duplicar inversiones este año

En octubre inicia remodelación de Campo de Marte

Gálvez indicó que debido a la intangibilidad del lugar, según Ley 16979, que data de 1968 , no se puede realizar mayor obra, excepto la rehabilitación, mejoramiento y puesta en valor del espacio público. “Hay una parte de veredas que serán retiradas porque no cumplen ninguna función. En su lugar se pondrán más áreas verdes”, remarcó.

Este recinto —según la autoridad— hace más de 20 años no tiene una intervención en su infraestructura, siendo que actualmente las áreas verdes no cuentan con un riego tecnificado, las farolas no funcionan; en tanto, que solo 10 cámaras de seguridad no permiten dar seguridad a los visitantes. A la vez, recordó que hace tres años se sustrajeron de este lugar cuatro puertas de bronce del Monumento a los Héroes del año 41, situado en el centro de la plaza del parque.

“Definitivamente, creemos que este proyecto significará mucho de cara a la puesta en valor de este pulmón de la ciudad, el cual no solo beneficia a Jesús María, sino a todos los distritos vecinos y Lima, en general, cuya población puede venir a disfrutar de actividades recreativas”, sostuvo.

Proyección de nueva explanada. (Foto: Municipalidad Distrital de Jesús María)

Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de elaboración de expediente técnico, por lo que se estima que la obra empiece en octubre próximo con una duración aproximada de ejecución de seis meses.