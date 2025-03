Este año esperan iniciar el desarrollo de tres nuevos proyectos, lo cual demandará una inversión total de US$ 25 millones, señaló a Gestión Fernando de Nuñez y Lugones, CEO de Vertical Developments, compañía fundada en el 2021, producto de la asociación entre la peruana V&V y la compañía argentina Location3 Investments.

El ejecutivo refirió que dos de los nuevos proyectos se dirigirán al segmento de lujo, con precios de venta de inmuebles de entre US$ 1.5 millones y US$ 5 millones, mientras que el tercer proyecto apunta al segmento medio, con precios de entre US$ 500,000 y US$ 850,000.

Estos tres proyectos inmobiliarios se sumarán a los ocho proyectos en desarrollo con los que ya cuenta la compañía desde su fundación, para los cuales han invertido US$ 125 millones.

Entre los proyectos en desarrollo destacan Armani Casa (Pompano Beach), Elle Residences (Miami) y Riva Residenze (Fort Lauderdale). En estos casos, los precios de los inmuebles del segmento de lujo van desde los US$ 5 millones, hasta los US$ 25 millones.

“En julio de este año terminaremos el proyecto The Village, en Coral Gables, es el primero que entregaremos. Tiene 48 unidades, con precios de inmuebles desde los US$ 2 hasta US$ 5 millones”, indicó Fernando de Nuñez y Lugones.

Explicó que los inmuebles del segmento de lujo son comprados principalmente por estadounidenses, mientras que el segmento de precios medios capta a más compradores extranjeros, incluidos los latinos, quienes los utilizan como segunda residencia y también para alquiler.

El efecto Trump en el mercado inmobiliario

Las ventas de inmuebles en Estados Unidos, sobre todo de los segmentos medios, se han visto afectadas por las medidas económicas y migratorias anunciadas por Donald Trump, refirió Fernando de Nuñez y Lugones.

Cabe anotar que la amenaza de mayores aranceles a diversos productos y las posibles represalias de los socios comerciales de Estados Unidos hacen temer una fuerte alza de la inflación e incluso una próxima recesión de la economía norteamericana.

“A medida que se han ido anunciando las medidas económicas de Trump, se han generado más incertidumbres que certezas. Las ventas han caído en el mercado de compradores internacionales, en el segmento de precios medios y bajos, pues se sienten amenazados respecto a su estatus migratorio; pero no en el segmento alto, enfocado en el mercado americano”, señaló el ejecutivo.

Próximas elecciones en Perú y su efecto en la migración de capitales

Fernando de Nuñez y Lugones refirió que el flujo de inversionistas peruanos en Florida se mantiene estable en los últimos años, luego de la fuerte ola de migración de capitales registrada en el 2021, cuando Pedro Castillo asumió la presidencia.

Ello podría replicarse si en las próximas elecciones presidenciales del 2026 gana un candidato contrario al mercado. “Si se genera incertidumbre en Perú, habrá salida de capitales hacia Miami”, estimó.