En Perú iniciamos un año previo a las elecciones presidenciales del 2026, una coyuntura que puede generar incertidumbre respecto a las políticas económicas que podría tener el próximo gobierno. Es por ello que en un periodo preelectoral, muchas veces se postergan las decisiones de compra de un inmueble. En este contexto, ¿es un buen momento para invertir en una vivienda?

Al respecto, Humberto Marín, gerente de la consultora ‘El futuro inmobiliario’, consideró que sí es un buen año para invertir en una vivienda, pues los indicadores del mercado inmobiliario son positivos. Y además, en caso en los próximos meses crezca la incertidumbre electoral, ello incluso podría favorecer al mercado de alquileres.

Sobre el primer punto, Humberto Marín indicó que las ventas de viviendas nuevas crecieron en 30% el 2024, respecto a lo registrado el 2023, con un total de 21,000 inmuebles de estreno colocados el año pasado.

Respecto al escenario preelectoral, por ahora hay cierta estabilidad política, debido a que no hay ningún candidato contrario al mercado que haya tomado fuerza en las encuestas.

No obstante, no se descarta que ello pueda ocurrir en los próximos meses, lo cual generaría incertidumbre y en algunos casos una postergación en la decisión de compra de una vivienda hasta mediados del 2026, una vez culminadas las elecciones (en abril se realizará la primera vuelta, y de requerirse, la segunda vuelta será en junio).

La compra y alquileres de viviendas bajo análisis

En caso un candidato contrario al mercado gane preferencia en las encuestas, ello podría generar “una pausa en las decisiones de compra, hacia el cierre del 2025 e inicios del 2026. Ya lo hemos vivido con (el expresidente) Pedro Castillo, cuando surgió en las encuestas, entró a segunda vuelta y ganó, hubo pausa en las compras, pero la demanda insatisfecha es tan grande que las colocaciones anuales no cayeron”, subrayó Humberto Marín.

Sin embargo, aún en este escenario, quien invirtió en un inmueble para alquilarlo se vería favorecido, refirió Marín, ya que al postergarse algunas decisiones de compra, ello elevaría la demanda de alquileres .

“El mercado de alquileres y compras es inversamente proporcional, cuando el mercado deja de comprar, crece el mercado de alquileres. Entonces, si hay alguna complicación (por las elecciones) y las personas dejan de comprar, los alquileres se verán favorecidos; eso lo vivimos pospandemia, cuando el mercado de alquileres comenzó a crecer ”, recordó Marín.

El mercado inmobiliario en Miami

Otra posibilidad para los inversores, en caso de un escenario de incertidumbre, es llevar sus fondos a mercados más estables como el norteamericano. Ello ocurrió previo a la llegada de Pedro Castillo a la presidencia de Perú.

“La inversión de los peruanos dependerá de la situación política. Después de ciertas elecciones hay un impulso inmenso, con dinero fuerte que sale del Perú. Cuando entran gobiernos que no son a favor del empresario, el empresario se va”, subraya Alicia Cervera Lamadrid, managing partner de la inmobiliaria Cervera Real Estate, con sede en Miami.

La ejecutiva refiere que el mercado inmobiliario en Miami tiene expectativas positivas con el retorno de Donald Trump a la presidencia, al ser visto como proempresarial e incluso al tener experiencia en el campo inmobiliario.

“La reacción hasta ahora ha sido muy positiva, pues el peligro más grande para las inversiones en los Estados Unidos era la debilidad del país. Creo que la entrada de Donald Trump, con una victoria completa, ha mandado un mensaje muy fuerte al país y al mundo”, sostuvo Cervera Lamadrid.

Agrega que los inmuebles con mejores oportunidades “son los departamentos más chicos, donde puedes vivir allí (algunos meses). Y cuando no estás, lo puedes alquilar. Respecto a otras grandes ciudades del mundo, todavía Miami sigue siendo relativamente barato; no tan barato como hace diez años, pero no tan caro como puede ser un Hong Kong o Londres”, refirió.

En contraste, la ejecutiva refiere que hay cierta preocupación respecto al impacto que pueda tener la política migratoria de Donald Trump en la reducción de la mano de obra en el sector inmobiliario. “Hay que buscar un balance respecto a cómo mantener una fuerza de trabajo en Estados Unidos de manera legal”, anotó.

El dato. En Perú, alrededor del 8% de las compras de viviendas nuevas son con fines de inversión, y el 92% son para una primera vivienda, indicó Humberto Marín. Hace tres años las compras con fines de inversión eran el 4% del total, lo cual marca un crecimiento de este mercado. Asimismo, en ese 8% de compras con fines de inversión, el 80% lo adquiere para alquilar y el 20% para una posterior venta en el futuro.

