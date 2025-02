Subyacente a todo lo que Donald Trump está impulsando, está la contienda por la supremacía mundial de su país con la China. Esa lucha, Trump lo está ejecutando, esta vez, con más agresividad que en la de su primera presidencia y que en la de Joe Biden.

Como en toda guerra, alguno vencerá en definitiva, y las proyecciones apuntan a que será la China en el largo plazo, apoyada principalmente en la educación, la investigación y la innovación. En el 2023 China triplicó a EE.UU. en el número de solicitudes de patentes. Lo que sí puede hacer EE.UU. es retrasar la pérdida de su hegemonía, y allí es cuando Trump se presenta como la persona apropiada para tal objetivo.

Sin embargo, algunos de sus propósitos pudieran estar siendo dañados por su propio accionar. Por ejemplo, Trump se ha comprometido a bajar la inflación. Pero, el anuncio de una imposición general y otras específicas de aranceles a las importaciones, a nivel global, ha bastado para que este enero, la inflación estadounidense se incremente sustancialmente.

Ya es conocido que buena parte de un arancel que un país impone, se traslada, en la cadena de suministro, hasta el consumidor final, subiendo la inflación. Los aranceles, como herramienta para reducir el alto déficit comercial que tiene EE.UU. con China, no son una buena solución. El proteccionismo que urge Trump crea un espacio vacío en el mundo, muy propicio para ser llenado por su adversario.

Gran parte de los productos que China exporta a EE.UU. seguirán siendo importados, pues el público los requiere y EE.UU. no los produce. Recuerdo un breve video en la que dos vendedores de un gran establecimiento comercial estadounidense, de electrodomésticos y accesorios múltiples, se retaban a ver quién hallaba en todo el local un producto que no fuese made in China.

De desplegarse completamente una guerra arancelaria planetaria, todos los países sufrirán. Cada uno buscará defenderse con otros aranceles y regulaciones, para no perjudicar su propia balanza comercial. Se alterará la cadena de suministros a nivel mundial con mayores costos para todos.

China ya está preparada para esta batalla. Al arancel general de 10% que EE.UU. le ha impuesto a todo producto que EE.UU importe de China, éste le respondió de inmediato con aranceles a productos importados desde EE.UU.: 15% al carbón y al gas natural licuado y 10% al petróleo, maquinaria agrícola y autos. Aparte puso controles estrictos a la exportación de minerales críticos, necesarios para diversos productos tecnológicos.

EE.UU. no puede envalentonarse con China sin consecuencias, como si lo ha hecho con Canadá, México y otros países. Trump resulta una máquina para perder aliados, en un mundo que se está fraccionando entre las dos potencias y las alianzas que ellas desarrollan. Hasta la Unión Europea se muestra débil y desairada ante el aislacionismo de Trump, lo que es un dulce para China.

¿Y el Perú? Como país segundario en el contexto global, está a merced del posible zarandeo geopolítico de ambos poderosos. Teniendo un gobierno y Congreso ineptos, cualquier escenario económico puede suceder. Beneficioso puede si habilita que el cobre y el oro sigan con precios altos.

Perjudicial sería que nos veamos obligados a escoger entre EE.UU. y China, algo como estás “conmigo o contra mí”. No se descarta una renegociación del TLC vigente o que nos penalicen por las inversiones de China. De darse, la pagaremos con la tuya y con la mía durante el bienio 2025-2026.

