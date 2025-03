En diálogo con Gestión, el gerente general de Grupo T&C, William Ticona, destacó que 2024 fue un año clave para la compañía, consolidándola como un actor destacado en el sector inmobiliario, con una participación de 6%. Actualmente, maneja una cartera de 22 proyectos y un stock de 2,000 departamentos disponibles para la venta .

“Entre nuestros proyectos más importantes está Catalina Sky, ubicado en la avenida Javier Prado, en La Victoria, frente a la Clínica Ricardo Palma. También estamos lanzando Hub en la avenida Encalada, en Surco, como parte de nuestro desarrollo Encalada, donde ya entregamos los edificios Look1 y Look2, así como Alcanfores en Miraflores, cuyo proceso de venta inició a finales de febrero″, precisó. A este grupo se suma IQ Surco (también en Encalada), un edificio de oficinas con un 70% de unidades vendidas, que será entregado en mayo, ya que está en sus ultimas semanas de construcción.

Las meta para este año de Grupo T&C es fortalecer su presencia en el mercado de oficinas , un segmento en el que ya incursionó con IQ Lince (Av. Arequipa con Av. Canevaro), actualmente con ocupación total. ¿Se planean nuevos desarrollos en este rubro? “Estamos próximos a lanzar un nuevo proyecto de oficinas en Surco, ante la demanda de nuestro primer desarrollo en ese distrito. Aunque la construcción aún no ha comenzado, iniciaremos la venta en planos ” , adelantó.

Así, la apuesta del Grupo T&C es por el desarrollo de edificios de oficinas clase B o boutique, con espacios de menor tamaño (desde 40 m2 hasta 120 m2) y precios accesibles (desde US$ 2,000 por m2). “No es un producto de venta masiva, pero hemos identificado una demanda sostenida, principalmente de profesionales independientes, como psicólogos y médicos, entre otros”, dijo.

A mediano plazo, la compañía planea expandir su cartera de oficinas B y ya evalúa nuevas ubicaciones. “Estamos buscando un terreno en Lince, en el límite con San Isidro , para desarrollar un proyecto similar al que ya implementamos. Nos interesa la zona conocida como ‘Linsidro’. Con esto, esperamos cerrar el año con cuatro edificios de oficinas”, acotó.

¿Cuánto demandará en inversión? El directivo explicó que el costo del terreno oscila entre US$ 3 y US$ 5 millones, mientras que la construcción requerirá entre US$ 12 y US$ 15 millones. En total, la implementación del proyecto alcanzaría entre US$ 16 y US$ 18 millones.

Los proyectos inmobiliarios y Miami

En cuanto al desarrollo inmobiliario, Ticona explicó que su principal público objetivo son los compradores de primera vivienda, por lo que buscan ubicaciones con alta demanda. “Nos enfocamos en zonas que se ajusten a compradores con acceso al crédito y empleo formal, principalmente en distritos como San Isidro (Av. Javier Prado), Lince, Barranco, San Miguel, Surco, Miraflores (Av. Ejército) y Jesús María. Nuestro plan es realizar la venta en planos de cinco nuevos proyectos por año para mantener el stock disponible ”, manifestó.

Para 2025, ya cuenta con tres proyectos confirmados y espera concretar dos ubicaciones adicionales. “Hemos iniciado la venta en planos en Surco, Miraflores y La Victoria, y estamos en negociaciones para la adquisición de terrenos en San Miguel y Cercado de Lima (Santa Beatriz). Estos proyectos demandarán una inversión de aproximadamente US$ 7 millones entre ambos, monto para el cual ya contamos con financiamiento. Esperamos cerrar la compra en el transcurso del semestre”, sentenció.

Otro mercado en el que Grupo T&C ha puesto el foco es Miami (Estados Unidos, sur del estado de La Florida), donde desarrolla cuatro proyectos inmobiliarios en una zona de lujo. “El más adelantado es Edge House, que lleva seis meses en preventa. La construcción está programada para iniciar el 27 de marzo, aunque originalmente se planeó para el último trimestre de 2024. El proyecto contempla la edificación de 500 viviendas, con un tamaño que oscila entre 40 m2 y 90 m2”, argumentó.

A diferencia del mercado peruano, sus clientes en Miami son principalmente inversionistas o compradores de segunda vivienda . Sobre los otros tres proyectos, señaló que se encuentran en etapas distintas. “Nuestro objetivo es contar con un portafolio de proyectos en distintas etapas. Esperamos iniciar la venta del segundo desarrollo a mediados de año, mientras que el tercero continúa en proceso de aprobación y diseño. Buscamos mantener un intervalo de seis meses entre cada lanzamiento”, comentó.

¿Y los hoteles?

Grupo T&C también tiene presencia en el sector hotelero. Hace dos años, planeaba inaugurar un hotel Ibis (tres estrellas) y un Novotel (cuatro estrellas); sin embargo, William Ticona confirmó que ambos proyectos han sido descartados hasta que el turismo muestre una recuperación sostenida. “Si las condiciones mejoran, podríamos retomarlos”, refirió.

La compañía ingresó a la hotelería hace cinco años con la marca Ibis y, en 2022, incorporó Garden Inn, ambos ubicados en Miraflores y desarrollados en alianza con cadenas como Accor y Hilton. “Nos está yendo bien, aunque aún con cifras por debajo de lo esperado. Gracias al esfuerzo del equipo comercial, mantenemos un índice de ocupación cercano al 60%”, concluyó.

