Alan Ferszt, gerente comercial de Owny, contó a Gestión que el año pasado vendieron más de 20 terrenos a inversionistas peruanos.

“Nuestro objetivo para este año es triplicar la cantidad de terrenos vendidos en 2024. Estamos expandiendo nuestra presencia en Perú para acercar aún más estas oportunidades a inversionistas que buscan crecimiento y estabilidad”, señaló.

La propuesta de Owny son los terrenos que parten desde los US$ 25,000, con una superficie de 0.25 acres (aproximadamente 1,000 m²), situados en zonas urbanizadas.

Una opción para inversionistas que busquen construir viviendas unifamiliares o como una inversión a mediano y largo plazo.

¿Cuál es el perfil de los compradores peruanos?

Ferszt comentó que sus compradores peruanos tienen un perfil similar al de nuestros clientes en toda Latinoamérica: son hombres o parejas entre 35 y 55 años que buscan hacer crecer su patrimonio en una economía estable y en constante crecimiento como la de Estados Unidos.

“Para muchos, esta inversión es parte de una estrategia de diversificación y, en muchos casos, ya han tenido experiencias previas en el mundo inmobiliario. No es su primera inversión, sino un paso más hacia un portafolio sólido y global”, precisó.

De otro lado, dijo que si bien algunos prefieren pagar al contado, más del 50% de sus clientes opta por financiamiento flexible, con hasta 48 cuotas y crédito directo, “incluso con tarjeta de crédito, con cuotas desde menos de 1,000 dólares mensuales”.

¿Por qué es un atractivo invertir en terrenos de EE.UU.?

Los inversionistas son personas que buscan seguridad, rentabilidad y crecimiento patrimonial a futuro.

Ferszt mencionó que el modelo de inversión más popular es el “terreno para engorde”.

Es decir, los compradores adquieren la propiedad y la mantienen entre 5 y 10 años, tiempo en el que el valor de la tierra puede incrementarse significativamente.

“Ahora, con un gobierno pro-negocios en la Casa Blanca, la inversión inmobiliaria en EE.UU. se vuelve aún más atractiva y estratégica”, subrayó.

Zonas de interés en Florida

El ejecutivo detalló que la oferta está ubicada principalmente en Lehigh Acres, en el suroeste de Florida.

Esta zona está en pleno auge, impulsada por el crecimiento de ciudades cercanas como Fort Myers, uno de los mercados inmobiliarios de más rápido crecimiento en EE.UU.

Además, está a 90 minutos de Disney y poco más de una hora de Miami.

Datos

Según datos recientes de “The 2024 Profile of International Residential Transactions in Florida report”, los peruanos han invertido más de US$ 213 millones anuales en propiedades residenciales en ese estado.

Dentro de este mercado, los compradores latinoamericanos representaron el 45% del total. Perú representa el 3% de las compras internacionales, situándose en el Top 5 de países latinoamericanos, por encima de México y Chile.

