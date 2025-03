Lima cerró el 2024 con un notable crecimiento en el sector inmobiliario. Hablamos de un 30% de incremento con respecto al 2023, según la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI). Sin embargo, las regiones también se han fortalecido en este sector y apuntan a un mayor desarrollo.

Piura, Chiclayo, Arequipa y Trujillo son las ciudades que se han posicionado como las principales opciones para la compra de inmuebles este 2025, de acuerdo con un reciente estudio presentado por Caja Piura.

“En 2025 estas ciudades destacan por su alto potencial para la adquisición de inmuebles. Estos mercados se benefician de un crecimiento económico sostenido, inversiones en infraestructura y una creciente demanda de vivienda debido a la expansión urbana y la migración interna. Piura, en particular, se consolida como un eje estratégico gracias al desarrollo agroindustrial y comercial, mientras que ciudades como Arequipa y Trujillo ofrecen estabilidad económica y oportunidades laborales que atraen a compradores interesados en inmuebles para vivienda o inversión”, dijo a Gestión el gerente regional Nororiente de Caja Piura, Oscar Vílchez.

Jóvenes interesados en comprar inmuebles

En los últimos años los jóvenes entre 24 y 35 años son quienes han mostrado mayor interés en la adquisición de inmuebles.

Según Vílchez el uso de créditos hipotecarios (bancos, cajas municipales, fondos estatales) o financiamiento alternativo (familiares, plataformas en línea) permiten la adquisición rápida de estos bienes.

Los jóvenes compran para vivir por independencia y estabilidad, o para invertir, buscando generar ingresos pasivos y diversificar su portafolio financiero.

Para vivir:

Muchos jóvenes buscan salir de la casa de sus padres y tener su independencia, ya sea alquilando un apartamento o comprando una propiedad. Tener un lugar propio les brinda una sensación de estabilidad y seguridad, especialmente en momentos de cambio, como al comenzar una carrera. Alquilar o comprar una propiedad en una ubicación conveniente puede generar comodidad y facilitar el acceso a trabajo, estudios y actividades sociales.

Para invertir:

Los jóvenes ven en los bienes raíces una forma de inversión a largo plazo, ya que los valores de las propiedades tienden a aumentar con el tiempo. Algunos optan por comprar propiedades para alquilarlas y generar ingresos pasivos, lo que puede ser una forma efectiva de construir riqueza. Invertir en bienes raíces les permite diversificar su cartera de inversiones, reduciendo el riesgo asociado con otras clases de activos, como acciones. Los jóvenes utilizan los bienes raíces tanto como un lugar para vivir como una herramienta de inversión, dependiendo de sus necesidades personales y objetivos financiero

Factores que impulsan la compra de viviendas

Recuperación económica : Si la economía mejora, los jóvenes ganan confianza financiera.

: Si la economía mejora, los jóvenes ganan confianza financiera. Bajas tasas de interés : Facilitan el acceso a financiamiento hipotecario.

: Facilitan el acceso a financiamiento hipotecario. Programas de subsidios : El estado ofrece incentivos como el Fondo MiVivienda y Techo Propio.

: El estado ofrece incentivos como el Fondo MiVivienda y Techo Propio. Tendencias demográficas : Crecimiento de la población joven en áreas urbanas y suburbanas.

: Crecimiento de la población joven en áreas urbanas y suburbanas. Conciencia sobre inversión : Los jóvenes se interesan más en adquirir bienes raíces en vez de alquilar.

: Los jóvenes se interesan más en adquirir bienes raíces en vez de alquilar. Precios de alquiler elevados : Comprar vivienda se percibe como una opción más viable y económica.

: Comprar vivienda se percibe como una opción más viable y económica. Marketing digital: Las redes sociales influyen en la percepción de la compra de vivienda.

Preferencias en la compra: terrenos o departamentos

Óscar Vílchez de Caja Piura señala que hay una tendencia creciente hacia la compra de departamentos, especialmente en áreas urbanas como Lima, debido a la confianza económica y las perspectivas favorables del mercado.

A su vez, Viviana Cornejo, especialista en el sector inmobiliario y gerente comercial de San Charbel Edificaciones, destacó que el joven de 25 a 35 años de edad prefiere un departamento que le brinde un mix completo de bondades.

“Ejemplo, que tenga sí o sí la ubicación más acorde a su necesidad, que el edificio tenga una cantidad de ambientes o áreas sociales que incluyan, por ejemplo, la piscina, un lunch bar, zona de bbq, vistas panorámicas, el coworking , ya que hoy por hoy el tema del home office es cada vez en tendencia más alta y no es solamente una, no solo fue una temporada como la época de la pandemia . Adicional a eso, los jóvenes también prefieren que las cuotas de sus departamentos calcen casi igual que la cuota de un alquiler, es decir, buscan departamentos de uno y de dos dormitorios que les pueda dar esa libertad financiera de no ahogarse en las cuotas y también manejar su estilo de vida y buscar nuevos crecimientos profesionales, ¿no? Estudiar maestrías. Entonces, tienen que equilibrar cuota del departamento con el equilibrio que la vida y la proyección profesional, pues, ellos buscan", dijo a Gestión.

Asimismo, señaló que normalmente buscan edificios donde tengan áreas sociales muy llamativas.

“Sí hay un público para las áreas sociales básicas, las mínimas, en un edificio pequeño, pero están dirigidos a un público más adulto, mayor de 45 en adelante, que ya buscan algo más chiquito, ¿no? Pero el joven hoy por hoy busca sí o sí un departamento", añadió.

Por otra parte, la especialista considera que la idea del terreno ya está como desechada, no solamente por el costo del terreno, que es cada vez más caro, sino es que no hay terrenos en Lima donde el joven quiere vivir. Por ejemplo, quiere vivir en San Isidro, Magdalena y Miraflores y no es accesible y por lo tanto no es real.

Características

Ubicación

Precio accesible

Tamaño funcional

Servicios básicos y modernos

Diseño atractivo

flexibilidad para adaptarse a necesidades diversas como trabajar desde casa

Adquirir una vivienda sin comprometer tu estabilidad financiera

Para cada persona la adquisición de la vivienda propia, es una decisión importante y requiere una planificación cuidadosa, especialmente si se desea mantener la estabilidad financiera.

Estas son algunas recomendaciones:

Tener un presupuesto claro y ahorrar al menos un 20% del valor de la vivienda para el pago inicial .

y ahorrar al menos un del valor de la vivienda para el . Considerar los gastos adicionales (impuestos, mantenimiento).

(impuestos, mantenimiento). Comparar tasas de interés de diferentes instituciones financieras.

de diferentes instituciones financieras. Explorar programas estatales como Techo Propio y MiVivienda.

como Techo Propio y MiVivienda. Investigar y visitar propiedades antes de comprar y consultar con expertos (asesores financieros e inmobiliarios).

