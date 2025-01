“En Lima estaban acostumbrados a tener muchos activos logísticos clase B, lo que viene pasando es que estos han ido mejorando o migrando a clase A, porque son los estándares que buscan las nuevas empresas que necesitan espacios de almacenaje”, sostuvo Numa León, Director Ejecutivo de Real Estate de Credicorp Capital.

Todavía se observa que el inventario logístico de clase A en Perú es bajo frente a las principales ciudades de Sudamérica, asciende a 1.4 millones m2, con 136,400 m2 de superficie disponible y una vacancia de 9.3%; por lo que esta migración permite esperar un crecimiento interesante, comentó.

Mencionó que la aceleración del ecommerce resultará en una mayor demanda por centros logísticos con buena conectividad y capacidad. Además, el aumento del “inventario de seguridad” para evitar quiebres de stock en caso de problemas en la cadena de abastecimiento representarán una oportunidad de crecimiento, indicó.

La sofisticación de la industria genera oportunidades en otras verticales como cold, pharma, data centers, que van de la mano con las nuevas costumbres y usos que se están dando en el mercado, manifestó León.

Sobre las tarifas de alquiler de almacenes industriales, el especialista señaló que en corredores consolidados van desde los US$ 5 a US$ 7 el m2 en promedio. Mientras que en corredores en expansión, los precios van desde los US$ 2 a US$ 5.5 m2 en promedio, añadió.

Fondo de inversión

El ejecutivo mencionó que Credicorp Capital estará participando de manera activa en el desarrollo del mercado logístico. “Hemos lanzado un nuevo fondo de inversión orientado principalmente a la adquisición y desarrollo de activos logísticos industriales”, indicó.

Dicho fondo tiene la intención de realizar sus primeras inversiones durante el 2025 para lo cual ya se encuentra analizando oportunidades en el mercado, detalló.

El holding financiero está en búsqueda de la oportunidad tanto de desarrollo de almacenes, edificios ‘built to suit’ y ‘sale and lease back’.

