Este escenario, al que se añade la débil confianza de los inversionistas en Perú, complicará la cobertura de la deuda, en particular en las empresas con menor calidad crediticia, es decir, aquellas que no tienen grado de inversión, advierte la agencia calificadora de riesgo.

“A pesar del marco legal y regulatorio favorable de Perú para el financiamiento externo, es probable que la confianza de los prestamistas y el acceso al financiamiento sigan siendo limitados en las empresas no financieras con bajas calificaciones hasta las elecciones presidenciales de 2026″, sostiene.

No solo se mira la foto actual, sino la perspectiva, y el Perú aún no muestra un avance sistemático en la parte económica, sino solo proyectos puntuales, dijo Enrique Díaz, fundador de la consultora MC&F e IFEL.

“El riesgo político no solo viene por la proximidad de los comicios, todavía no se descarta el inicio de un proceso de vacancia de la presidenta y tenemos un Congreso que no se sabe hacia dónde va a disparar en los siguientes meses”, argumentó.

Condicionante

Según el economista, la restricción crediticia no solo afectaría a las compañías con grado especulativo, sino también a las que teniendo grado de inversión están en el límite de dicha calificación por el riesgo que entrañan.

Luis Ramos, gerente de Estrategia de Renta Variable de LarrainVial, coincide con la idea de que este año será la antesala a un nuevo ciclo electoral, que vendrá cargado, con elecciones a nivel nacional y subnacional en el 2026, lo que condiciona el ritmo de financiamiento.

“En ese sentido, uno de los signos de interrogación que se tienen en torno al ritmo de la actividad es la mejora en la confianza empresarial, que justamente ha sido afectada por el riesgo regulatorio, en un proceso de continua erosión política institucional”, expresó.

Ritmo anual

Para Díaz, la combinación de un entorno político incierto y un marco institucional endeble perjudica a las empresas que quieren mejorar su capacidad de endeudamiento.

El acceso a préstamos, incluso ahora que no hay incidencia del proceso electoral, es lento. En noviembre del 2024, los créditos del sistema financiero a empresas apenas avanzaron a un ritmo anual de 0.5%, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Más crítica es la evolución en los desembolsos a micro, pequeñas y medianas empresas, que se contrajeron 6.5% a esa fecha. Solo los destinados a corporaciones y grandes empresas aumentan 6.8%.

“Si las firmas que están en la mirada de Moody’s, que tienen mayor posibilidad de acceso a crédito, la van a ver difícil hasta el 2026; mucho peor será para las empresas de menor tamaño, el financiamiento será más caro o simplemente no lo van a tener”, advirtió Díaz.

Tasas de interés

Estas limitaciones al crédito por parte de las compañías impiden un mayor ritmo de crecimiento del país, pese a las rebajas de la tasa de interés del BCRP, explicó.

En efecto, entre junio del 2024 y el 2 de enero del 2025 la tasa promedio de los préstamos bancarios a pequeñas empresas bajó de 22% a 19.8%, aunque para microempresas se elevó de 43% a 46%.

Ramos también refirió que sin una recuperación sostenida de la inversión privada no se podrá ver crecimientos del PBI estructuralmente más altos de lo registrado en los últimos años.

