Hay un dicho popular que señala que “lo que se hereda no se hurta”, y ese es el caso de Ivalú Acurio, hija de los fundadores del Grupo Acurio, Gastón Acurio y Astrid Gutsche. La chef y emprendedora ha seguido el camino familiar con Sando, una hamburguesería de inspiración japonesa y estilo callejero que fundó en Ginebra (Suiza) cuando tenía 28 años. Hoy, a sus 32 años, su propuesta gastronómica aterriza en Lima. ¿Cómo lo hará?
Papachos, cadena que forma parte del Grupo Acurio, inició un proceso de renovación de su propuesta gastronómica con nuevos formatos y colaboraciones temporales orientadas a conectar con nuevas audiencias. Como parte de esta estrategia, desde ayer y hasta este domingo, realizará una colaboración temporal junto a Sando, la hamburguesería creada por Ivalú Acurio.
La activación, según informó el Grupo Acurio, incluirá la venta de dos hamburguesas de la marca invitada en los locales de Papachos y también mediante Rappi.
“Con esta colaboración, Papachos se convierte en un destino donde los amantes de las hamburguesas podrán vivir una propuesta distinta alrededor de la comida”, señaló Sandra Brios, gerente de Operaciones de Papachos.
¿Qué es Sando y cuál es la trayectoria de Ivalú Acurio?
La propuesta de Sando, explicó el grupo empresarial, combina influencias de la cocina japonesa y nikkei. Ivalú Acurio, en tanto, estudió hotelería en Suiza y cocina en Le Cordon Bleu de Tokio, donde conoció el concepto del “sando”, un tipo de sándwich asociado al street food japonés. Posteriormente, desarrolló el proyecto en Ginebra junto a un socio japonés.
Para esta temporada en Lima, Sando presentará las hamburguesas Teriyaki Tamago Sando y Mapo Sando, además de acompañamientos inspirados en la cocina japonesa.
El pop up (evento gastronómico temporal) también marca el inicio de una nueva etapa para Papachos, enfocada en transformar sus espacios en destinos gastronómicos con experiencias diferenciadas y una mayor conexión con los consumidores.
“Papachos con colaboraciones como Sando abre la puerta a esa búsqueda: generar conversación, incorporar nuevas influencias y seguir conectando con una generación que vive la gastronomía de una manera mucho más híbrida y cultural”, comentó Vivian Hoyos, gerenta de Marketing del Grupo Acurio.
Acurio Restaurantes, fundado por Gastón Acurio, opera más de 70 restaurantes en 10 países y reúne marcas como La Mar, Tanta, Astrid & Gastón, Yakumanka y Jarana.
