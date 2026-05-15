¿Dar propina es obligatorio? | Foto: Joel Vilcapoma (Diario Gestión)
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Gerardo Rosales Diaz
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En restaurantes, bares y apps de delivery es cada vez más común encontrar cargos adicionales en la cuenta bajo conceptos como “servicio”, “propina sugerida” o atención para grupos grandes.

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