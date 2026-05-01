¿Alquilar un inmueble por unos días te permite usar las áreas comunes? (Foto: Frteepik)
¿Alquilar un inmueble por unos días te permite usar las áreas comunes? (Foto: Frteepik)
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Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

Alquilar un departamento solo por algunos días, a través de plataformas como Airbnb, se ha vuelto cada vez más común. Pero, junto con esta práctica aparece una duda concreta en los edificios: ¿los huéspedes pueden usar la piscina, el gimnasio o las áreas comunes como cualquier residente?

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