Intercambio internacional permite a Sunat identificar propietarios que alquilan inmuebles por plataformas
Redacción Gestión
La información, correspondiente a más de 34 mil propietarios, proviene de acuerdos de cooperación internacional que permiten el intercambio fiscal con más de 140 países. Con ello, la administración tributaria refuerza su estrategia contra la evasión y elusión en la economía digital.

Intercambio internacional y fiscalización en la economía digital

Según la entidad, el acceso a esta data es resultado de convenios de cooperación internacional que permiten compartir información tributaria entre administraciones fiscales. Esto potencia la capacidad de Sunat para identificar ingresos no declarados provenientes de alquileres temporales ofrecidos en plataformas digitales, un segmento de actividad económica que ha crecido en los últimos años.

La autoridad tributaria resaltó que esta información servirá para fortalecer la gestión de riesgos de cumplimiento en el ámbito digital y orientar acciones preventivas y correctivas.

Obligaciones de renta y advertencia a los propietarios

Sunat recordó que todos los propietarios que obtengan ingresos por este tipo de alquileres deben declarar las Rentas de Primera Categoría.

El cumplimiento puede realizarse a través de los canales virtuales de la entidad e incluye la posibilidad de acogerse al Régimen de Gradualidad aprobado mediante la Resolución de Superintendencia N.º 000355-2025/SUNAT, a fin de evitar sanciones económicas.

La entidad exhortó a realizar la declaración de manera voluntaria y oportuna para evitar procedimientos de fiscalización posteriores.

Los contribuyentes pueden encontrar más información sobre obligaciones de renta en el portal renta.sunat.gob.pe o en los canales de atención institucionales.

La entidad reiteró que esta acción marca un avance en la cooperación internacional y en la supervisión de actividades económicas vinculadas al uso de plataformas digitales.

