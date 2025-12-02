Para el cierre del 2025 se espera que la recaudación de impuestos alcance la meta de S/ 173,377 millones, indicó Sunat. (Fuente: El Peruano)
Redacción Gestión
A octubre del 2025, la viene creciendo un 12.5% sumando un total de S/ 144,625 millones y al finalizar el año alcanzaría un nivel no visto en una década, informó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria ().

Para el cierre del 2025 se proyecta que la recaudación alcanzará la meta de S/ 173,377 millones establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM), aseguró el .

De esa manera, el representante de la entidad afirmó que se estará recaudando el doble de lo que se recaudaba en el promedio de hace 10 años.

Es una cifra histórica. Este año estamos sobrepasando la valla de los S/ 173,000 millones, lo que quiere decir que hace 10 años estábamos recaudando la mitad y hoy estamos recaudando el doble de lo que se necesita para subvencionar los gastos necesarios para el país”, explicó durante una presentación ante la Comisión de Economía del Congreso de la República.

Franco recordó que del 2016 al 2019 se recaudaba en promedio S/ 97,000 millones, y después de pandemia, del 2021 al 2023 la recaudación era de alrededor de S/ 150,000 millones.

Incluso precisó que la recaudación que realiza la Sunat aportará el 85% de los ingresos necesarios para el presupuesto del país en 2026, año en el que la meta será de S/ 182,195 millones.

¿Qué impulsa la mayor recaudación?

Un factor clave en este crecimiento de la recaudación ha sido la ampliación de la base tributaria. Aunque el crecimiento en la recaudación de los ha sido de 11.8%, el aporte de los medianos y pequeños contribuyentes creció un 28.3%.

Asimismo, la emisión de comprobantes de pago electrónico ha crecido 11.5% en comparación con 2024, mientras que las exportaciones están creciendo 19.1% y las importaciones un 10.4%

Estos tres indicadores líderes de la Sunat nos da una perspectiva al cierre del año, evidencia un desempeño muy favorable de la actividad económica con las mejoras significativas en el comercio exterior y actividades de comercio interno, lo que respalda la perspectiva favorable para el desempeño esperado en la recaudación tributaria y el PBI”, sostuvo.

Por ello, para continuar con el avance, el superintendente de la entidad indicó que se vienen trabajando en estrategias en torno a la facilitación de procesos mediante la tecnología, asistencia a los contribuyentes, control orientativo para el cierre de las brechas de evasión y de delito tributario, entre otros.

Por ejemplo, con la facilitación impulsada por tecnología se ha logrado que 96 de cada 100 declaraciones se realicen de manera virtual y el 84% de los pagos de impuestos se hagan a través de internet. Hoy en día, el 95% de las ventas en el país se realizan a través de comprobantes de pago electrónico.

Un factor clave en este crecimiento de la recaudación ha sido la ampliación de la base tributaria, indica Sunat. Foto: Andina.
