La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) verificó las actividades comerciales realizadas durante el último concierto de la cantante colombiana Shakira, que se realizó el pasado martes.

Como resultado de los controles efectuados a los 44 puntos de venta de bebidas, alimentos y merchandising que operaron en el Estadio Nacional, se registraron ingresos por S/ 549,135, señaló la Sunat.

Con un equipo de 30 inspectores tributarios, la Administración Tributaria verificó la inscripción al RUC y emisión de comprobantes de pago de los 44 establecimientos que operaron en el evento denominado “Las mujeres ya no lloran world tour”.

Dichos puestos de venta se dividieron en 28 establecimientos de bebidas, once de alimentos y cinco de merchandising.

Por la venta de bebidas (cerveza, gaseosa, agua, aperol spritz y red bull) se registraron ingresos de S/ 437,583. En los locales de venta de alimentos (hamburguesas, choripan y popcorn) se generaron S/ 90,862, mientras que los locales de merchandising (ropa y accesorios) generaron ingresos por S/ 20,690.

“Gracias a este tipo de intervenciones, conocidas como Verificación Inicial del Cumplimiento de Obligaciones Tributarias (VICOT), se busca reducir las brechas de inscripción, detectando establecimientos y/o actividad económica no declarados, así como el nombre comercial y/o teléfonos no actualizados”, indicó la Sunat.

“Igualmente, estas acciones promueven, además, el cumplimiento de las obligaciones tributarias mediante el operativo Control de Boletaje (CB), que verifica el cumplimiento de la emisión y entrega del comprobante de pago, así como de estimar el monto de sus operaciones, con el objetivo de verificar posteriormente sus declaraciones”, añadió.

Con este tipo de intervenciones, la Sunat busca crear impacto a través de la generación de riesgo efectivo, teniendo como expectativa la mejora del cumplimiento tributario de manera voluntaria.

Pida comprobantes de pago

“Se recuerda que es muy importante que los asistentes a conciertos y otros espectáculos masivos, soliciten su comprobante de pago cuando realicen la compra de algún producto, porque así se garantiza que los contribuyentes declaren todos los ingresos obtenidos y paguen los impuestos que les corresponden, impulsando la formalización de la economía”, anotó la Sunat.